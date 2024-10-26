Kurumsal Bitcoin devi MicroStrategy satış baskısına direniyor

Michael Saylor'ın liderliğindeki MicroStrategy, 252.220 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin (BTC) sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin 43,6 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin varlıklarının net değerine göre önemli bir prim ile işlem görüyor.

Piyasa Değeri 43 Milyar Doları Aştı

BitMEX Research analistleri, MicroStrategy'nin mevcut borç yapısının Bitcoin satışını zorunlu kılmadığını açıkladı. Şirketin tahvilleri, hisse senedi performansı ve vade koşullarına bağlı olarak dönüşüm seçenekleri sunuyor.

Yazılım işinden elde edilen nakit akışı, Bitcoin fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı koruma sağlıyor. MicroStrategy'nin sermaye yapısında tahvillerin ağırlığı düşük seviyede. Bu durum, şirketin finansal yükümlülüklerini yönetmesini kolaylaştırıyor.

2020'den bu yana gerçekleştirilen beş hisse senedi ihracıyla 4,25 milyar dolar toplayan şirket, bu kaynakları Bitcoin alımında kullanarak hisse başına defter değerini güçlendirdi. MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 10'dan fazla yükselerek 235,89 dolar ile 25 yıllık zirveye ulaştı.

Benchmark analisti Mark Palmer, MicroStrategy hissesinin Bitcoin varlıklarına göre yüksek primini "akıllı kaldıraç" olarak değerlendirdi. Bitcoin'in tipik bir ayı piyasasında yüzde 80 düşerek 15.000 dolara gerilemesi durumunda bile şirketin risk seviyesi düşük kalacak.