Kurumlar 2025 yılında kripto para yatırımlarını artıracak

Kurumsal yatırımcılar arasında kripto paraya olan ilgi giderek artıyor. Ocak ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre firmaların "önemli bir çoğunluğu" kripto tahsisatlarını portföylerinin yüzde 5 veya daha fazlasına çıkarmayı planlıyor. Bu eğilim, kurumsal dünyada sadece Bitcoin ve Ethereum değil, altcoinler için de artan bir iştahın olduğunu gösteriyor. XRP ve Solana, kurumsal yatırımcılar arasında en popüler altcoinler olarak öne çıkıyor.

Kurumların Yüzde 83'ü Kripto Yatırımlarını Artıracak

ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase ve danışmanlık firması EY-Parthenon tarafından yayınlanan rapor, kurumsal kripto dünyasındaki önemli değişimlere ışık tutuyor. Araştırma, kurumsal yatırımcıların 2025 yılına kadar kripto yatırımlarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını gösteriyor.

Altcoin alanında kurumsal yatırımcılar arasında XRP ve Solana en popüler seçenekler olarak öne çıkıyor. Bu eğilim, ABD düzenleyicilerinin bu yıl onaylaması beklenen ETF'lerle daha da güçlenebilir. Bloomberg Intelligence analistlerine göre Litecoin, Sol ve XRP yakın vadede onay alması en muhtemel altcoinler arasında yer alıyor.

17 Mart'ta Chicago Mercantile Exchange Group, hacim bazında ABD'nin en büyük türev borsası, SOL'a bağlı vadeli işlem sözleşmelerini devreye aldı. Bu hamle, altcoinlerin kurumsal benimsenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Stablecoinler de kurumsal alanda önemli bir rağbet görüyor. Ankete katılanların yüzde 84'ü ya stablecoin bulundurduklarını ya da bunu değerlendirdiklerini belirtti. Kurumlar stablecoinleri sadece kripto işlemlerini kolaylaştırmak için değil, getiri elde etme (yüzde 73), döviz işlemleri (yüzde 69), iç nakit yönetimi (yüzde 68) ve dış ödemeler (yüzde 63) gibi çeşitli alanlarda da kullanıyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarının kurumsal kullanımı da hızla artıyor. Şu anda kurumsal yatırımcıların sadece yüzde 24'ü DeFi platformlarını kullanıyor ancak bu oranın önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 75'e yaklaşması bekleniyor. Kurumları DeFi'ye çeken başlıca kullanım alanları arasında türevler, stake etme ve borç verme yer alıyor.