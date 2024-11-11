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Kriptoda kırılma ne demek? Kripto para grafiğinde kırılma noktası nasıl belirlenir?

Kriptoda kırılma ne demek? Kripto para grafiğinde kırılma noktası nasıl belirlenir?
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Kripto piyasalarında 'kırılım' temel kavramlardan biridir. Bir varlığın fiyatı, belirli bir direnç seviyesini, trend çizgisini veya önemli bir alanı hacim artışıyla geçerse kırılım oluşur. Ancak, piyasaların zaman zaman sahte sinyaller vermeye eğilimli olduğu da bilinir. Peki, kriptoda kırılma ne demek? Kripto para grafiğinde kırılma noktası nasıl belirlenir? Merak edilenleri sizler için derledik.

Kriptoda kırılma ne demek?

Kripto piyasalarında "kırılım," çoğu zaman güçlü bir yükselişin işareti olarak kabul edilir. Yatırımcılar bu kırılımları gözlemleyerek, hangi kripto parayı veya hisseyi ne zaman alacakları konusunda fikir sahibi olmaya çalışır.

Bir varlığın fiyatı, belirli bir direnç seviyesini, trend çizgisini ya da önemli bir alanı hacim artışıyla geçerse kırılım oluşur. Bu noktada, bazı yatırımcılar hızla yeni pozisyonlar açarken, bazıları kısa pozisyonlarını kapatır. Artan bu işlem hacmi de fiyatların daha yukarı çıkmasına neden olur.

Öte yandan piyasaların zaman zaman sahte sinyaller vermeye eğilimli olduğu bilinen bir durumdur. Bu nedenle, bir kırılmanın gerçekten gerçekleştiğini kabul etmek için onaylanması önemlidir; aksi halde, yanlış bir kırılmayla karşılaşılabilir. Bu da, kırılımın ardından fiyatın beklenen seviyede kalmayıp geri dönmesi anlamına gelir.

Kısacası, fiyat bir direnç seviyesini, trend çizgisini veya önemli bir alanı aştığında ancak bu seviyeyi koruyamadığında yanlış bir kırılma ortaya çıkar. İlginç bir şekilde, bu tür yanlış kırılmalar bazen yeni yatırım fırsatlarına da kapı açar. Çünkü bir kırılma başarısız olduğunda, piyasa genellikle tam tersi yönde hareket etme eğiliminde olabilir ve bu da yatırımcılara stratejik hamle fırsatları sunar.

Kriptoda kırılma ne demek? Kripto para grafiğinde kırılma noktası nasıl belirlenir?

Kırılma noktası nasıl belirlenir?

Bir kırılmanın doğruluğundan emin olmak için izlenecek ilk adım, birkaç mum çubuğunun kapanmasını beklemek olmalıdır. Fiyat, kırılma alanının üzerinde ne kadar uzun süre tutunursa, gerçek bir kırılma olasılığı da o kadar yükselir. Aynı zamanda daha düşük zaman dilimlerini izlemek, ekstra güvence arayanlar için iyi bir stratejidir. Düşük zaman çerçevelerinde, kırılmalar genellikle daha uzun vadeye geçmeden önce kısa bir geri test yaşar ve fiyat seviyenin altında kapanmaya başlarsa, yatırımcılara erken bir uyarı sağlar. Mum kapanışları ise, her durumda sağlam bir onay sinyali olarak kabul edilir.

Piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak da kırılmaların doğruluğu konusunda önemli ipuçları sunar. Düşüş eğiliminde kırılmaların başarısız olma olasılığı daha yüksektir, bu da sahte çıkışların daha yaygın görülebileceği anlamına gelir. Öte yandan, boğa piyasaları kırılmaları daha kolay başarıya taşıyabilir ve yükselişin devamını sağlayabilir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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