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Kripto yatırımcıları istihdam raporuna kilitlendi

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Bitcoin (BTC) piyasası, ABD'nin açıklayacağı istihdam verileri öncesinde dalgalanıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına ilişkin ipuçları ararken, kripto para birimleri volatil bir seyir izliyor. Piyasa uzmanları, ekonomik verilerin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Kripto para piyasaları, ABD ekonomisinden gelecek kritik verilerle sallanıyor. Bitcoin fiyatı, Ağustos ayı istihdam raporunun açıklanması öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar, Fed'in Eylül ayı toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin ipuçları ararken, piyasada tedirgin bir bekleyiş hakimiyet sürdürüyor. Bu gelişmeler, kripto varlıkların geleneksel finans piyasalarıyla artan entegrasyonunu gösteriyor.

Fed Kararı Yaklaşırken Piyasalar Tedirgin

ABD'nin istihdam verileri, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini sarsmaya devam ediyor. Piyasa katılımcıları, açıklanacak ekonomik göstergelerin Fed'in para politikasını nasıl şekillendireceğini anlamaya çalışıyor. Bu süreçte Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,5'lik bir düşüş yaşarken, Ethereum (ETH) tarafı da benzer bir performans kaydetti. Kripto dünyası, makroekonomik faktörlerin dijital varlıklar üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Kripto para piyasası, ABD ekonomisinden gelecek sinyallere odaklandı. Bitcoin yatırımcıları, Ağustos ayı istihdam verilerinin açıklanmasını beklerken, piyasada artan bir volatilite gözleniyor. Fed'in olası faiz indirimi, kripto varlıkların geleceğini şekillendirebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin finans dünyasıyla olan sıkı bağlarını bir kez daha ortaya koyuyor.

Piyasa uzmanları, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların devam edebileceğini öngörüyor. OTC Capital CEO'su Brian Dixon, "Piyasadaki oynaklığın devam etmesi bekleniyor. Kurumsal yatırımlar ve ETF'ler piyasa istikrarını şekillendirmede önemli rol oynasa da volatilite devam edecek." açıklamasını yaptı.

BRN analisti Valentin Fournier ise Bitcoin borsada işlem gören fonlarının (ETF) son bir haftada 900 milyon dolar değerinde önemli çıkışlar yaşadığına dikkat çekti. Fournier "Yaklaşan ABD istihdam raporları piyasa duyarlılığını artırmayabilir. Ancak artan volatilite trend değişimleri için fırsatlar yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son 24 saatte küresel kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 2,1 düşüşle 2,06 trilyon dolara geriledi. Verilere göre Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 53,8 Ethereum'un ise yüzde 13,8 seviyesinde bulunuyor.

Kripto para yatırımcıları, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verileri ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmeye devam edecek. Piyasadaki volatilitenin sürmesi beklenirken uzmanlar yatırımcılara temkinli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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