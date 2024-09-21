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Kripto şirketleri siber casusların hedefinde

Kripto şirketleri siber casusların hedefinde
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Exodus CEO'su JP Richardson'dan kripto firmalarına kritik uyarı geldi. Richardson, Kuzey Koreli hackerların sahte kimliklerle şirketlere sızma girişimlerine dikkat çekerek, tüm mühendis kodlarının sıkı güvenlik incelemelerinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, kripto ekosisteminde güvenlik önlemlerinin artırılması tartışmalarını alevlendirdi.

Kripto ekosisteminde güvenlik endişeleri yeni bir boyut kazanıyor. Exodus CEO'su JP Richardson son açıklamalarıyla sektörün içeriden gelebilecek tehditlere karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kuzey Koreli hackerların sahte kimliklerle kripto firmalarına sızma girişimleri, şirketlerin güvenlik protokollerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Richardson'ın uyarıları, kripto dünyasında yeni bir güvenlik anlayışının başlangıcı olabilir.

Kuzey Kore Hackerları Kripto Ekosistemini Hedef Alıyor

Kripto para sektörü, son yıllarda hızla büyürken beraberinde yeni güvenlik risklerini de getiriyor. Exodus'un CEO'su JP Richardson, Token2049 etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu risklerin boyutlarını ve alınması gereken önlemleri detaylandırdı.

Richardson, özellikle Kuzey Koreli hackerların kripto şirketlerine sızma girişimlerine vurgu yaptı. Bu hackerlar, sahte kimlikler kullanarak şirketlerde iş bulmaya çalışıyor ve içeriden saldırı gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Bu durum, kripto firmalarının iç güvenlik protokollerini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

Exodus CEO'su, tüm mühendislerin kodlarının sıkı bir incelemeden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Richardson "Güvenlik ekibimiz, tüm kodları gözden geçirerek güvenli olduğundan emin oluyor. 'Bu çok iyi bir mühendis, kodu incelememize gerek yok' gibi bir yaklaşımımız yok." dedi. Bu yaklaşım, potansiyel güvenlik açıklarının erken tespit edilmesini ve önlenmesini sağlayabilir.

Blockchain teknolojisinin doğası gereği, güvenlik açıkları ciddi sonuçlar doğurabilir. Richardson, müşteri verilerinin korunmasının öncelikli konu olduğunu ifade etti. "Asıl mesele, bir sorun yaşansa bile müşterilerinizin güvende kalacağı bir sistem inşa etmektir." diye ekledi.

Kripto ekosistemindeki bu yeni tehdit, sadece şirketleri değil, yatırımcıları da ilgilendiriyor. Güvenlik açıkları, yatırımcıların varlıklarını riske sokabilir. Bu nedenle, kripto para birimleri ve platformları seçerken güvenlik önlemlerini dikkate almak önem taşıyor.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT'nin Ağustos ayında yaptığı açıklama, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. ZachXBT, Kuzey Koreli geliştiricilerden oluşan sofistike bir ağın, "köklü" kripto projelerinde çalışarak ayda 500.000 dolara kadar kazanç elde edebildiğini belirtti.

FBI'ın Eylül başında yaptığı açıklama da bu tehdidi teyit ediyor. Federal büro, Kuzey Koreli siber aktörlerin özellikle DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ve kripto şirketlerindeki çalışanları hedef aldığını bildirdi.

Kripto endüstrisinin güvenliği için şirketlerin ve çalışanların daha dikkatli olması gerekiyor. Exodus CEO'su Richardson'ın uyarıları, sektördeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine işaret ediyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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