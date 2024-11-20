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Kripto sektörünün gözü SEC başkanlık yarışında

Kripto sektörünün gözü SEC başkanlık yarışında
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Haberler
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Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) liderlik edecek isim için arayışlar devam ediyor. Eski SEC genel danışmanı Robert Stebbins'in "kısa listede" yer aldığı açıklanırken, Robinhood Baş Hukuk Yetkilisi Dan Gallagher ve eski SEC Komiseri Paul Atkins de öne çıkan isimler arasında gösteriliyor.

Kripto para sektörünün geleceği açısından kritik önem taşıyan SEC başkanlığı yarışında, piyasa deneyimi ve Blockchain teknolojisi bilgisi ön plana çıkıyor. Mevcut Başkan Gary Gensler'in sert regülasyon yaklaşımının ardından, sektör temsilcileri yeni başkanın kripto dostu bir vizyona sahip olmasını bekliyor.

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Trump-Vance geçiş sözcüsü Karoline Leavitt, başkanlık kararının yakında açıklanacağını belirtti. Yeni SEC başkanı, kripto para düzenlemelerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Tahmin piyasası Kalshi'ye göre eski Binance.US CEO'su Brian Brooks yüzde 40 şansla rekabette öne çıkıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, yeni başkan için Chris Giancarlo, Brooks veya Gallagher'i işaret etti.

Blockchain Association CEO'su Kristin Smith, başkanın son 4 yılın zararını gidermeye odaklanması gerektiğini vurguladı. 0x Labs genel danışmanı Ashley Ebersole, yeni başkanın kripto teknolojisini derinlemesine anlamasının önemini dile getirdi.

Mevcut durumda SEC, Coinbase, OpenSea ve Kraken gibi büyük platformlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Yeni başkanın bu yaklaşımı değiştirmesi tahmin ediliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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