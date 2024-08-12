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Kripto sektörü CFTC'nin yeni düzenlemesine karşı çıkıyor

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CFTC'nin önerdiği tahmin piyasaları düzenlemeleri, kripto para piyasalarını karıştırdı. Dragonfly ve Crypto.com, düzenlemelerin yasal sınırları aştığını ve inovasyonu engellediğini savunarak öne çıktı. Bu eleştiriler, sektördeki diğer büyük oyuncuları da harekete geçiriyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) tahmin piyasalarına yönelik yeni düzenleme önerileri, kripto sektörünün önde gelen şirketlerinden büyük tepki topladı. Coinbase, Dragonfly Digital Management ve Crypto.com gibi sektör devleri, önerilen kuralların yenilikçiliği engellediği ve ekonomik faydaları göz ardı ettiğini savunuyor. Bu düzenlemelerin, özellikle siyasi etkinlikler ve seçimler gibi önemli ekonomik etkileri olan alanlarda tahmin piyasalarını geniş çapta kısıtlayacağı endişesi hakim.

Kripto Borsaları Ve Düzenleyiciler Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) tahmin piyasalarına yönelik yeni düzenleme önerileri, sektör devlerinden sert eleştiriler aldı. Coinbase, Dragonfly Digital Management ve Crypto.com gibi önde gelen şirketler, önerilen kuralların yenilikçiliği engellediği ve ekonomik faydaları göz ardı ettiği konusunda hemfikir.

CFTC'nin önerdiği düzenlemeler, oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli özel olay sözleşmelerini geniş çapta yasaklamayı hedefliyor. Coinbase, bu düzenlemelerin belirsiz olduğunu ve yasal sınırları aştığını savunurken, Dragonfly Digital Management'tan Jessica Furr ve danışman Bryan Edelman, bu tür etkinliklerle şans oyunlarının bir alakasının olmadığını dile getirdi.

Furr ve Edelman, seçimlerin önemli ekonomik etkiler taşıdığını belirterek, bu tür sözleşmelerin Emtia Borsası Yasası (CEA) çerçevesinde risk yönetimi işlevine sahip olduğunu ve değerli öngörü verileri sunduğunu ifade etti.

Dragonfly ayrıca CFTC'nin önerdiği kuralların, özellikle Yüksek Mahkeme'nin son 'Chevron' kararı ışığında, ajansın yorum yetkisini kısıtlayan hükümleri dikkate almadan tahmin piyasalarını geniş ölçüde yasaklamasının aşırıya kaçtığını öne sürdü.

Crypto.com'un Sermaye Piyasaları Başkan Yardımcısı Steve Humenik ise CFTC'nin bu girişiminin, CEA'nın belirlediği üç aşamalı kural koyma sürecini ihlal ettiğini iddia etti. Bu süreç, CFTC'nin bir sözleşmeyi yasaklamadan önce belirli kriterleri değerlendirmesini zorunlu kılıyor.

Humenik, CFTC'nin bu süreci göz ardı etmesine karşı çıkarak, önerilen kural koyma bildiriminin bu kısıtlamaları ortadan kaldırmasını eleştirdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren UCLA Hukuk Profesörü Joseph Fishkin, tahmin piyasalarının kamuoyu ve siyasi olaylar hakkında değerli bilgiler sunduğunu belirterek, bu piyasaların Amerika Birleşik Devletleri'nde kapatılmaması gerektiğini savundu. Fishkin, bu piyasaların siyaset ve medya konusunda daha derin anlayışlar sunarak, mevcut siyasi tahmin yöntemlerini zenginleştirdiğini vurguladı.

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, CFTC'nin önerdiği düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve tahmin piyasalarının sunduğu ekonomik ve toplumsal faydaların dikkate alınması gerektiği konusunda ısrarcı görünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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