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Kripto piyasasında hareketli saatler: Bu 3 tokena dikkat!

Kripto piyasasında hareketli saatler: Bu 3 tokena dikkat!
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Haberler
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Bugün trend olan coinler arasında özellikle meme coin'ler dikkat çekiyor. CoinGecko'dan alınan veriler ışığında bugün (20 Kasım) trend olan 3 coin'i ve olası fiyat tahminlerini sizler için derledik.

Kripto para piyasası, her geçen gün farklı projelerin ve temaların ön plana çıktığı dinamik bir yapıya sahip. Özellikle meme coin'ler, topluluk desteği ve viral etkiler sayesinde sık sık yatırımcıların radarına giriyor. Bugün, trend listelerinde dikkat çeken üç altcoin olan Bonk (BONK), Chill Guy (CHILLGUY) ve Peanut the Squirrel (PNUT), hem fiyat hareketleri hem de piyasa ilgisiyle öne çıkıyor. İşte bu popüler tokenların performansları ve potansiyel yönleri...

1. Bonk (BONK)

BONK, bugün öne çıkan altcoinler arasında yer alıyor çünkü son 24 saatte pozitif getiri sağlayan nadir meme coinlerden biri oldu. Bu süre zarfında BONK'un fiyatı yüzde 13 artarak şu an 0,000056 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Günlük grafikte, BONK'un fiyatı, önemli bir teknik gösterge olan Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, hem 20 günlük EMA (mavi) hem de 50 günlük EMA (sarı), altcoinin mevcut değerinin altında konumlanıyor.

Kripto piyasasında hareketli saatler: Bu 3 tokena dikkat!

EMA, trendleri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Bir varlığın fiyatı EMA'nın üzerindeyse, genellikle yükseliş eğilimini (boğa piyasası) işaret eder ve fiyatın artmaya devam etmesi beklenir. Tersine, fiyat EMA'nın altındaysa, düşüş eğilimini (ayı piyasası) gösterir ve fiyatın daha da düşebileceğini düşündürür.

Bu durumda, BONK'un fiyatının artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Eğer bu eğilim sürerse, fiyat 0,000061 dolara kadar çıkabilir. Ancak satış baskısı artarsa ve piyasa düşüş eğilimine girerse, fiyat 0,000045 doların altına inebilir.

2. Chill Guy (CHILLGUY)

Bugün öne çıkan ikinci altcoin olan Chill Guy, bir meme coin olarak dikkat çekiyor. CHILLGUY, son 24 saatteki performansıyla trend olmuş durumda. Token, %800'lük bir artış göstererek ilk 300 kripto para arasında en iyi performans sergileyenlerden biri oldu.

Başlangıçta fiyatı 0,28 dolara kadar çıkan token, kar satışları nedeniyle 0,24 dolara geriledi. Eğer bu durum devam ederse, CHILLGUY'un fiyatı daha da düşebilir.

Ancak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Alım baskısının artması durumunda bu trend tersine dönebilir. Böyle bir senaryoda, meme coin'in değeri 0,28 doların üzerine çıkarak yeni bir zirve görebilir.

3. Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT, bugün öne çıkan altcoinler arasında yer alıyor ve kripto piyasasını yakından takip edenler için tanıdık bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak, bu seferki popülerliği büyük bir fiyat artışından kaynaklanmıyor.

Aksine, fiyat düşmüş olmasına rağmen piyasanın genel ilgisi hala dikkat çekici. Aşağıdaki grafik, işlem hacmindeki düşüşü gösteriyor ve bu durum PNUT'un değerinin 1,44 dolara kadar gerileyebileceğini işaret ediyor.

Kripto piyasasında hareketli saatler: Bu 3 tokena dikkat!

Öte yandan, meme coin işlem hacminde kayda değer bir artış görürse, bu düşüş eğilimi yerini yükselişe bırakabilir. Bu senaryoda PNUT'un fiyatı 2,01 dolara kadar çıkabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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