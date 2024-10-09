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Kripto piyasasında alarm: Fonlama olanlarındaki artış riskleri beraberinde getiriyor

Kripto piyasasında alarm: Fonlama olanlarındaki artış riskleri beraberinde getiriyor
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Kripto piyasasında vadeli işlem fonlama oranlarının yükselmesi ve meme kripto para birimleri aktivitelerindeki artış konusunda uzmanlar, yatırımcıları uyardı. QCP Capital analistleri, bu dönemde yatırım stratejilerinde dikkatli olunmasını tavsiye ederken yaklaşan ABD enflasyon raporlarının piyasalara etkileri de mercek altına alınması gerektiğini belirtti.

QCP Capital analistlerinin gözlemlerine göre kripto piyasaları vadeli işlem fonlama oranlarının artmasıyla dengesiz bir döneme girdi. Deribit ve Binance gibi büyük platformlarda gözlenen bu artış ve meme kripto para birimlerindeki hareketlilik, yatırımcıları olası düşüşlere karşı tetikte tutuyor. Piyasanın bu hassas döneminde yatırımcılar için kritik uyarılar ve öneriler gündemde.

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Önde gelen analiz şirketi QCP Capital'in uzmanları, vadeli işlem piyasalarında gözlemlenen fonlama oranlarındaki artışın, beklenmedik fiyat düşüşlerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle Deribit ve Binance gibi popüler platformlarda yükselen fonlama oranları, piyasanın spekülatif bir yükseliş eğilimine girdiğine işaret ediyor. Bu durum, son dönemde meme kripto para birimlerindeki artan ilgiyle birleşince, piyasadaki risk faktörlerini artırıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin olası bir düşüş hareketi için erken uyarı sinyali olabileceğini vurguluyor.

QCP Capital analistleri, piyasadaki aşırı kaldıraç kullanımına da dikkat çekiyor. Bu durumun kısa vadede satış baskısı oluşturabileceğini belirtirken orta ve uzun vadede piyasanın yükseliş potansiyelini koruduğunu düşünüyorlar. Uzmanlar, yatırımcılara mevcut belirsiz ortamda bile varlıklarını kademeli olarak artırma stratejisi öneriyorlar.

BRN'den analist Valentin Fournier ise yaklaşan ABD enflasyon verilerinin piyasadaki dalgalanmaları artırabileceğini öne sürüyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporlarının, yatırımcılara piyasa koşulları hakkında önemli bilgiler sunacağını belirtiyor. Fournier, özellikle TÜFE'nin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yumuşamasının beklendiğini ve bunun FED'in faiz indirimi sürecini destekleyebileceğini ifade ediyor.

Verilere göre Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 1'lik bir düşüş yaşayarak 62.072 dolar civarında işlem görüyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,27 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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