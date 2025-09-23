Haberler

Kripto piyasasında 1,8 milyar dolarlık büyük likidasyon dalgası

Kripto piyasasında 1,8 milyar dolarlık büyük likidasyon dalgası
Kripto para piyasası, son 24 saatte yaşanan 1,8 milyar dolarlık tasfiye ile sarsıldı. Bitcoin ve Ethereum öncülüğündeki düşüş, 370 binden fazla yatırımcıyı etkiledi.

Kripto para piyasası, yılın en büyük tasfiye olaylarından birine sahne oldu. Son 24 saat içinde 370 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapatılırken, toplamda 1,8 milyar dolarlık varlık likide edildi. Bu sert düşüş, piyasa genelinde endişelere yol açtı.

Bitcoin Fiyatı İçin Kritik Destek Seviyeleri

Son verilere göre kripto para piyasasının toplam değeri 150 milyar dolardan fazla azalarak 3,95 trilyon dolara geriledi.Bu süreçte Bitcoin fiyatı 112.000 doların, Ethereum ise 4.150 doların altına düştü. Bu geri çekilme, ağustos ortasından bu yana yaşanan en önemli düşüş olarak kayıtlara geçti.

Analistlere göre piyasa önemli bir yükseliş beklentisine girdiğinde yatırımcılar aşırı kaldıraçlı pozisyonlar açıyor. İlk denemede yükseliş başarısız olunca bu pozisyonlar tasfiye ediliyor ve asıl yükseliş ancak bundan sonra başlıyor.

Bazı analistler ise sert düşüşün nedenini Bitcoin yerine altcoin piyasalarındaki aşırı kaldıraç kullanımına bağlıyor.Özellikle Ethereum için yapılan tasfiyelerin 500 milyon doları aşması, Bitcoin'deki uzun pozisyon tasfiyelerinin iki katından fazlasına işaret ediyor.

IG market analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in 103.700 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını da içeren 100 bin ila 105 bin dolar destek bölgesine geri çekilebileceğini öne sürdü. Uzmana göre bu durum, zayıf pozisyonların temizlenmesiyle yıl sonu rallisi için bir alım fırsatı yaratabilir.

