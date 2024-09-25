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Kripto piyasalarında yeni dönem: SEC, Bitcoin ETF opsiyonlarını onayladı

Kripto piyasalarında yeni dönem: SEC, Bitcoin ETF opsiyonlarını onayladı
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SEC'in BlackRock'ın IBIT ETF'i için opsiyon ticaretine onay vermesi, Bitcoin ETF'lerinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Bu karar, kripto piyasalarını canlandıracak ve yeni yatırım fırsatları sunacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), BlackRock yönetimindeki iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) için opsiyon ticaretine onay vermesi, kripto para piyasalarında yeni bir dönemi müjdeliyor. Bu kararın, benzer başvurular için kapıları aralayacağı ve piyasaya yeni bir dinamizm getireceği öngörülüyor. Analistler, bu gelişmenin Bitcoin ETF'lerine olan ilgiyi ve spekülasyonu artıracağını belirtiyor.

Bitcoin ETF'leri için Yeni Bir Çağ Başladı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), önemli bir adım atarak BlackRock'un yönettiği iShares Bitcoin Trust ETF'sinin (IBIT) opsiyon işlemlerine onay verdi. Bu gelişme, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Ocak ayında SEC'in onayladığı 11 spot Bitcoin ETF'sinden sonra gelen bu karar, Grayscale ve Bitwise gibi diğer şirketlerin de benzer girişimlerde bulunmasının önünü açabilme potansiyeli taşıyor. Uzman ETF analisti Eric Balchunas, bu onayın diğer fonlar için de olumlu bir sinyal olduğunu dile getirdi.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, opsiyon ticaretinin başlamasıyla birlikte piyasada yeni ve çeşitli Bitcoin ETF başvurularının görülebileceğini öngörüyor. Geraci, bu yeniliklerin arasında Bitcoin'e özel ETF'lerin yanı sıra, maksimum getiri ve kuyruk riski gibi farklı finansal stratejilere dayalı ürünlerin de olabileceğini ifade ediyor.

Piyasa yapısı uzmanı Dennis Dick, opsiyonların yatırımcı profiline göre farklı amaçlarla kullanıldığını belirtiyor. Dick'e göre perakende yatırımcılar genellikle spekülasyon amacıyla opsiyonlara yönelirken, büyük kurumlar risk yönetimi için tercih ediyor. Dick ayrıca opsiyonların yaygın kanının aksine piyasa oynaklığını azaltmada etkili olduğunu vurguluyor.

Arbelos Markets'ın kurucu ortağı Joshua Lim, opsiyon piyasalarının Bitcoin ETF'leri için marj kredisi sağlamada önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Lim, bu durumun kripto para piyasasına daha fazla sermaye akışı sağlayarak, yatırımcıların ilgisini meme kripto para birimlerini veya NFT'ler gibi daha riskli alanlara çekebileceğini öne sürüyor.

Bitwise'da görev yapan Jeff Park, Bitcoin'in sınırlı arzının ve buna bağlı volatilite dinamiklerinin, özellikle piyasada sıkışıklık yaşandığında fiyatları yükseltebileceğini belirtiyor. Park, düzenlenmiş piyasalardaki aşırı dalgalanmaların, Bitcoin'in merkezi olmayan yapısı sayesinde dengelenebileceğini düşünüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Blackrock Bitcoin

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