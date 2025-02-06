Kripto paralarınızı nasıl güvende tutabilirsiniz?

Ekosistemde her şeyin ne kadar hızlı kötüye gidebileceğine şahit olduk. Anchor Protocol çöküşü, Celsius iflası, FTX iflası, Mt.Gox hack'leri, Binance, KuCoin, HTX gibi platformlardaki güvenlik ihlalleri (bu liste uzayıp gidiyor, örnekleri çoğaltabilirsiniz), sahip olduğunuz anahtarlarınızı korumazsanız ya da sorumlu bir şekilde kripto güvenliği alışkanlıklarına sahip değilseniz, her şeyi kaybetme ihtimalinizin ne kadar yüksek olduğunu gösteren yüzlerce örneğe sahip olduğumuzu kanıtlar nitelikte.

Kripto Paralar Ne Kadar Güvenli?

Kripto güvenliğini şöyle düşünebiliriz: Kendinize yüksek güvenlikli bir ev sahibi olduğunuzu ve son teknoloji güvenlik sistemlerine sahip olduğunuzu hayal edin. Ama, eğer kapı ve kapı girişini açık bırakır, köprüyü indirir ve güvenlik sistemini devreye sokmayı unutursanız, tüm bu güvenlik önlemleri bir anlam ifade etmez. Kripto için de durum aynıdır. En iyi cüzdan ve güvenlik önlemleri olsa bile, anahtarlarınızla ve kurtarma cümlenizle dikkatsiz davranır, siber güvenlik alışkanlıklarınızı ihmal ederseniz, kripto varlıklarınızı riske atarsınız.

Kripto, sizin ne kadar güvende tuttuğunuza bağlı olarak güvenlidir. Ne yazık ki, güvenlik ile pratiklik arasında bir denge vardır. Dijital varlıklarınızı ve işlem süreçlerinizi ne kadar güvenli hale getirirseniz, o kadar zahmetli olur, bu nedenle sizin için en uygun dengeyi bulmak çok önemlidir.

Dijital Varlık Güvenliği İle İlgili Yaygın Sorunlar

Kripto dünyasında karşılaşılan bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Dolandırıcılıklar: Kripto dünyasında karşınıza çıkan "çok iyi bir fırsat" genellikle gerçeği yansıtmaz. Çılgın kazançlar vaat eden projelere ya da şüpheli kişilere güvenmeyin. Açgözlülüğünüzü kontrol altında tutarak, dolandırıcılıklardan kaçınabilirsiniz.

Merkezileşme: Dijital varlıklarınızı bir borsada tutmak, aslında başkalarına güvenmek demektir. Eğer o borsa hacklenirse ya da iflas ederse, kriptonuz kaybolur. Bu yüzden kendi cüzdanınızı kullanmak önemlidir; bu, varlıklarınız üzerinde gerçek kontrol sağlar.

Dijital varlıklarınızı bir borsada tutmak, aslında başkalarına güvenmek demektir. Eğer o borsa hacklenirse ya da iflas ederse, kriptonuz kaybolur. Bu yüzden kendi cüzdanınızı kullanmak önemlidir; bu, varlıklarınız üzerinde gerçek kontrol sağlar. Kayıp Anahtarlar ve Kurtarma Cümlesi: Kendi cüzdanınızı tutarken dikkat etmeniz gereken en önemli kural, kurtarma cümlenizi kaybetmemenizdir. Bu cümleyi güvenli, gizli ve çevrimdışı bir yerde saklamalısınız. Kaybolması durumunda, o cümleyi kimse geri getiremez.

Kendi cüzdanınızı tutarken dikkat etmeniz gereken en önemli kural, kurtarma cümlenizi kaybetmemenizdir. Bu cümleyi güvenli, gizli ve çevrimdışı bir yerde saklamalısınız. Kaybolması durumunda, o cümleyi kimse geri getiremez. Virüsler ve Zararlı Yazılımlar: Kurtarma cümlelerinizi bilgisayarınızda ya da bulut depolama hizmetlerinde saklamak tehlikelidir. Hackerlar, dosyalarınıza erişip, bu bilgileri çalmak isteyebilir. Bunun yerine, kripto varlıklarınızı çevrimdışında tutan donanım cüzdanları kullanmak daha güvenlidir.

Kurtarma cümlelerinizi bilgisayarınızda ya da bulut depolama hizmetlerinde saklamak tehlikelidir. Hackerlar, dosyalarınıza erişip, bu bilgileri çalmak isteyebilir. Bunun yerine, kripto varlıklarınızı çevrimdışında tutan donanım cüzdanları kullanmak daha güvenlidir. Hack'ler ve Phishing (Kimlik Avı) Saldırıları: Kurtarma cümlesini bulut depolamada saklamak, güvenlik için zayıf bir yöntemdir. Hackerlar, bulut depolama alanlarına sızarak, kullanıcıların verilerini çalabilir. Phishing saldırılarına karşı dikkatli olun, e-postalarla gelen şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Kurtarma cümlesini bulut depolamada saklamak, güvenlik için zayıf bir yöntemdir. Hackerlar, bulut depolama alanlarına sızarak, kullanıcıların verilerini çalabilir. Phishing saldırılarına karşı dikkatli olun, e-postalarla gelen şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının. Yanlış Kripto Adresleri: Kripto adresleri karmaşık ve uzun olabilir. Yanlış adrese gönderim yapmak, varlıklarınızı kaybetmenize yol açar. Ayrıca, zararlı yazılımlar kopyaladığınız adresleri değiştirebilir, bu nedenle adresi her zaman iki kez kontrol edin.

Kripto adresleri karmaşık ve uzun olabilir. Yanlış adrese gönderim yapmak, varlıklarınızı kaybetmenize yol açar. Ayrıca, zararlı yazılımlar kopyaladığınız adresleri değiştirebilir, bu nedenle adresi her zaman iki kez kontrol edin. Sahte Kripto Uygulamaları: Hackerlar, gerçek gibi görünen sahte uygulamalar yaratabilir. Bu nedenle, yalnızca orijinal şirket sitelerinden ya da güvenilir app store'lardan uygulama indirin.

Kripto varlıklarını saklamak için birkaç yöntem vardır ve seçenekler ne kadar kolaysa, güvenlik açısından o kadar zayıf olabilir. Şimdi her birini inceleyelim:

Kriptoyu Bir Borsada Saklamak: Kullanışlı ama Riskli

Birçok kişi kriptolarını, satın aldıkları borsada saklar. Aktif yatırımcılar dışında bu alışkanlık, kendi cüzdanlarını kullanmama konusunda bilgi eksikliği, güven eksikliği ya da tembellikten kaynaklanmaktadır. Bu yöntem, başkalarının sizin yerinize kriptolarınızı sakladığı bir durumdur ki bu ideal değildir. 50 dolarlık bir banknotu bir yabancıya emanet etmezsiniz, peki neden bir borsaya kripto paranızı emanet edesiniz?

Borsalar hacklenebilir veya hesaplar dondurulabilir, bu da fonlarınızı riske atar. Kriptoyu borsada tutmak, gerçek kripto yerine bir IOU (borç senedi) tutmak gibidir. Borsa hacklenir veya fonları kötü yönetirse, paranızı geri almak mümkün olmayabilir. Ne yazık ki, birçok borsa hacklendi ve bazen bir günde iflas edip müşteri fonlarıyla kayboldu (2022'deki FTX çöküşü gibi), bu yüzden "bana olmaz" düşüncesi yanılgı olabilir.

Hackerlar büyük borsaları hedef alır çünkü buralar milyonlarca dolar değerinde "bal" içerir. Kendi kriptonuzu tutmanız, sizi daha az hedef haline getirir. Eğer dikkatliyseniz, bir hackerın kripto tuttuğunuzu bilmesi pek olası değildir ve eğer şüphelenirlerse bile, sizi bir hedef olarak görmek yerine büyük bir borsayı hedef almayı tercih ederler.

Bununla birlikte, "Kriptoyu Hiçbir Zaman Borsada Tutma" kuralına bazı istisnalar vardır. Bazen kriptoyu bir borsada tutmak mantıklı ve hatta gerekli olabilir, örneğin:

Binance BNB Coin ve KuCoin'un KCS token'ları gibi bazı tokenlar, borsada tutmanız halinde işlem ücreti indirimleri gibi avantajlar sunar.

Günlük işlem yapanlar, fonlara hızlıca erişim sağlamak için kriptoyu borsada tutar.

Satış yapmayı planlayan veya önemli bir olayla satış zamanlaması yapacak kullanıcılar, borsada fonları tutarak hazırlıklı olabilirler, çünkü bazen borsalar kapanabilir ve blockchain işlemleri yoğun zamanlarda gecikebilir.

Stake yapmak veya ödüller kazanmak için, fonları borsada tutmak gerekebilir, ancak bu, kendi cüzdanınızda tutmaktan daha risklidir.

Birçok eski kripto veteranı, herkesin kendi cüzdanını öğrenmesi ve kendi kriptolarını tutması gerektiğini savunur, ancak bazı istisnalar olabilir. Eğer unutkan veya dağınık biriyseniz ya da güvenli bir saklama alanınız yoksa, kriptoyu borsada tutmak daha pratik ve hatta daha güvenli olabilir, ancak risklerin farkında olmalısınız. Kendi fonlarınızı kontrol etmek büyük bir sorumluluktur ve herkes bu yükümlülüğü üstlenmeye hazır değildir.

Alternatif olarak, Coinbase Custody veya Gemini gibi profesyonel saklama hizmetlerini de düşünebilirsiniz, ancak fonlarınızı emanet etmeden önce bu hizmetlerin güvenilir olduğundan emin olmalısınız.

Yazılım Cüzdanı Kullanmak: Güvenlik ve Kolaylık Arasında İdeal Nokta

Yazılım cüzdanı (veya sıcak cüzdan) güvenli ve kullanımı kolay bir denge arayanlar için harika bir seçenektir. Bu cüzdanlardan birini telefonunuza veya bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve en iyi kısmı, anahtarların sizde olmasıdır, bu da kriptolarınızın %100 kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.

Ancak, bu cüzdanlar internet bağlantısı olan cihazlarda bulunduğu için bazı riskler taşır. İnternet, hackerlar için bir oyun alanıdır ve Wi-Fi, Bluetooth ya da mobil veri aracılığıyla internete bağlanan her cihaz bir hedef olabilir. Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler, dikkat etmediğiniz takdirde özel anahtarlarınızı veya kurtarma cümlenizi çalabilir. Bu nedenle, yazılım cüzdanları özellikle günlük alımlar için kullanışlıdır, ancak ekstra önlemler almak gerekir. Yazılım cüzdanınızı profesyonelce nasıl kilitleyeceğinizi, daha sonra açıklayacağız.

Donanım Cüzdanı Kullanmak: Yüksek Güvenlik İçin En İyi Seçim

Güvenlik konusunda ciddiyseniz ve biraz kolaylıktan ödün vermek istiyorsanız, donanım cüzdanı (soğuk cüzdan) çoğu kripto veteranı ve güvenlik uzmanı tarafından tercih edilen seçenektir. Bu küçük cihazlar, özel anahtarlarınızı çevrimdışında tutar, yani çevrimiçi hackerlardan tamamen uzaktır. Çoğu cihazda Bluetooth veya NFC yoktur, bu yüzden veri girişi ya da çıkışı olmaz, yani hackerlar için potansiyel bir saldırı alanı yoktur. İşlem yapmak istediğinizde, sadece cihazı bilgisayarınıza veya telefonunuza takarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz; anahtarlar cihazda kalır.

Donanım cüzdanları genellikle güvenlik açısından en sağlam seçenek olsa da, pratiklik açısından en uygun olanı değildir. İşlem yapmak için her seferinde cüzdanınızı çıkartıp takmanız gerekecek ve günlük alışverişler için taşımanız pek uygun olmaz. Bu yüzden, donanım cüzdanları uzun vadeli kripto varlıklarınızı saklamak için bir kasa gibi kullanılmalıdır.

Bu noktada, hem donanım hem de yazılım cüzdanlarını bir arada kullanmak iyi bir fikir olabilir. Riskinizi farklı cüzdanlarda tutarak çeşitlendirmiş olursunuz ve tıpkı günlük harcamalarınız için ATM'den para çekmek gibi, donanım cüzdanınızdan daha küçük miktarlarda kriptoyu yazılım cüzdanınıza aktararak kullanabilirsiniz.

Sıcak Cüzdanlar vs. Soğuk Cüzdanlar

Sıcak cüzdanlar, internete bağlı her türlü cüzdanı ifade ederken, soğuk cüzdanlar tamamen çevrimdışıdır. Ayrıca, bir kripto cüzdanının aslında coinlerinizi saklamadığını unutmamak önemlidir. Kripto, blockchain üzerinde kalır, cüzdan sadece ona erişim için anahtarları saklar. Bu nedenle, kurtarma cümleniz kaybolsa bile, varlıklarınızı geri almanız mümkün olur.

Kağıt Cüzdanlar: Ultra Güvenli Ama Pratik Değil

Kağıt cüzdanlar, kriptoyu saklamanın orijinal güvenli yöntemidir. Kullanıcı anahtarları bir kağıda basılır ve bu, hacklere karşı dayanıklıdır. Ancak, pratik değildir ve kağıdın kırılganlığı bir sorundur. Kağıt cüzdanlar işlemler için kullanılamaz ve modern donanım cüzdanlarına göre daha az pratik bir seçenektir. Eğer sık işlem yapmıyorsanız ve yalnızca uzun vadeli saklama amacı güdüyorsanız, kağıt cüzdanlar düşünülebilir.