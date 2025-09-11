Kripto para yatırımcılarının korkusu uzun sürmeyecek

Kripto piyasasında yaşanan korku dalgası analistlerin dikkatini çekiyor. Zincir üstü analitik platformu Santiment'in verilerine göre yatırımcılar satış baskısı ve düşüş endişeleriyle hareket ediyor. Ancak tarihsel veriler, kalabalığın aşırı karamsarlık olduğu dönemlerin genellikle toparlanmanın habercisi olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto Piyasasındaki Düzeltme Sürecini Tamamlıyor

Uzmanlar bu durumun normal bir düzeltme süreci olduğunu ve piyasanın güçlü temellere dayandığını ifade ediyor. Avustralya kripto şirketi Swyftx'in baş piyasa analisti Pav Hundal, tüm gözlerin Fed'in gelecek haftaki toplantısında olduğunu söyledi.

Hundal, herhangi bir türde faiz indirimi muhtemelen olumluluğun bir sonraki temel katalizörü olabileceğini ekledi. BTC Markets kripto borsasının finans direktörü Charlie Sherry ise yatırımcı duygusu her iki yönde de aşırılığa gitme eğiliminde olduğunu belirtti.

Bitcoin 117 bin doları geri kazanırsa duygunun hızla geri döneceğini düşünüyor. Sherry, Bitcoin'in son toparlanmasında bunun erken işaretlerini zaten gördüklerini ekledi.

ZX Squared Capital kurucu ortağı CK Zheng ise eylül ayının tarihsel olarak hisse senedi getirisi açısından en kötü olduğunu söyledi. Bu nedenle insanlar doğal olarak daha temkinli olma eğiliminde. Zheng, olumsuz yatırımcı duygusu yalnızca geçici olduğunu ve değişimin Tüketici Fiyat Endeksi gibi faktörlere bağlı olacağını düşünüyor.