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Kripto para yatırımcıları DCA stratejisini tercih ediyor

Kripto para yatırımcıları DCA stratejisini tercih ediyor
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Kripto borsası Kraken'in 1.109 yatırımcıyla gerçekleştirdiği anket, dolar-maliyet ortalaması (DCA) stratejisinin kripto piyasasında yaygın kullanımını ortaya koydu. Yatırımcıların yüzde 59'u DCA'yı tercih ederken, yüzde 46'sı bu yöntemin piyasa oynaklığına karşı koruma sağladığına inanıyor. Gelir düzeyi ve yaş, yatırım stratejisi seçiminde önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıları sistematik yaklaşımlara yönlendiriyor. Kraken'in araştırması, DCA stratejisinin bu arayışta lider konumda olduğunu gösteriyor. Düzenli aralıklarla ve fiyattan bağımsız olarak yapılan alımlar, yatırımcılara piyasa volatilitesinden korunma ve duygusal kararlardan kaçınma imkanı sunuyor.

Yatırım Stratejisini Gelir Düzeyi ve Yaş Belirliyor

Kraken tarafından yapılan anket, kripto para yatırımcılarının risk yönetimi stratejilerinde önemli bir eğilimi ortaya koydu. Dolar-maliyet ortalaması (DCA) stratejisi, yatırımcılar arasında giderek daha fazla benimsenirken bu yöntemin piyasa oynaklığına karşı etkili bir koruma sağladığı düşünülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan yatırımcıların yüzde 83,5'i DCA stratejisini en az bir kez deneyimlemiş. Bu oran, kripto yatırımcılarının risk yönetimi konusunda giderek daha bilinçli hale geldiğini gösteriyor.

DCA stratejisinin en büyük avantajı, piyasa oynaklığının etkisini azaltması olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 46'sı bu görüşü paylaşırken yaklaşık üçte biri ise DCA'nın tutarlı yatırım alışkanlıkları oluşturmaya yardımcı olduğunu düşünüyor.

Yatırımcı profilinin DCA kullanımını etkilediği de araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri oldu. Yüksek gelirli yatırımcılar, DCA stratejisini daha fazla tercih ederken düşük gelirli yatırımcılar piyasanın zamanlamasını yakalamaya daha yatkın görünüyor. Bu durum, risk algısı ve finansal güvenlik ihtiyacının gelir düzeyiyle doğru orantılı olabileceğini düşündürüyor.

Yaş faktörü de yatırım stratejilerinde belirleyici bir rol oynuyor. 18-29 yaş arasındaki genç yatırımcıların yarısı, piyasanın zamanlamasını yakalamaya çalışırken daha riskli stratejileri tercih ediyor. Öte yandan, 45 yaş üstü yatırımcılar kripto piyasalarını daha yakından takip ediyor ve geleneksel yatırımlara kıyasla daha sık kontrol ediyor.

Kraken araştırmacıları, DCA stratejisinin "mükemmel olmadığını" ancak piyasanın zamanlamasını yakalama stresini azaltabileceğini ve duygusal karar vermeyi dengeleyebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, özellikle dalgalı kripto piyasasında uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için önemli bir araç olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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