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Kripto para yatırım ürünleri kurumsal ilgiyle büyümeye devam ediyor

Kripto para yatırım ürünleri kurumsal ilgiyle büyümeye devam ediyor
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Kripto varlık yatırım ürünleri geçen hafta 2 milyar dolar giriş çekerken, bu rakam üç haftalık toplam girişleri 5,5 milyar dolara yükseltti. Ethereum tabanlı yatırım ürünleri art arda ikinci hafta da pozitif akışlar kaydederek 149 milyon dolar getirdi. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, verilerin "yatırımcı duyarlılığının güçlü kaldığını" gösterdiğini belirtti.

Kripto para sektörü kurumsal yatırımcılardan gelen ilgiyle büyümeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne toplam girişler 5,6 milyar dolara yükselirken, yönetim altındaki toplam varlıklar 156 milyar dolar ile 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum ve altcoinlere yönelik artan ilgi, kurumsal yatırımcıların dijital varlık portföylerini çeşitlendirme eğilimini gösteriyor.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto Para Dünyasında Çeşitliliğe Yöneliyor

ABD merkezli yatırım ürünleri, geçen haftanın toplam girişlerinin yaklaşık 1,9 milyar dolarını oluştururken, bu durum küresel yatırımcı ilgisinin artık sadece Bitcoin ile sınırlı olmadığını gösteriyor. CoinShares'in sunduğu rapora göre Almanya, İsviçre ve Kanada da kripto paralar için "geniş destekleyici duyarlılığın" bir işareti olarak mütevazı girişler sağladı.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen ayın sonundan bu yana toplam 336 milyon dolarlık girişle dikkat çekiyor. XRP ve Tezos, Ethereum'dan sonra sırasıyla 10,5 milyon dolar ve 8,2 milyon dolar ile en kayda değer girişleri elde ederken, Solana ürünleri 6 milyon dolar değer kaybetti. Blockchain hisse senetleri de yatırımcılardan s 15,9 milyon dolar net giriş gördü.

Bitcoin, geçen haftanın en büyük kazananı olmaya devam etti. James Butterfill'e göre Bitcoin 1,84 milyar dolarlık girişle spot kripto ürün hakimiyetini sağlamlaştırdı. ABD'de bulunan fonlar geçen hafta 1,8 milyar dolarlık net giriş kaydederek, BlackRock ve Fidelity gibi kuruluşların ihraç ettiği spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yükseliş akışlarını üçüncü ardışık haftaya taşıdı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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