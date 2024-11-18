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Kripto para yanlısı aday ABD Hazine Bakanlığı yarışında öne çıkıyor

Kripto para yanlısı aday ABD Hazine Bakanlığı yarışında öne çıkıyor
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Haberler
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Elon Musk'ın desteklediği Howard Lutnick, ABD Hazine Bakanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Kripto para sektöründen gelen yoğun desteğin etkisiyle, Lutnick adaylık yarışının en güçlü ismi olarak kendini gösteriyor.

Blockchain tabanlı tahmin platformunu Polymarket ve kripto para dünyası, Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'i, ABD Hazine Bakanı olarak görmek istiyor. Lutnick, kripto para savunucusu olarak bilinirken, Elon Musk gibi teknoloji liderlerinin de desteğini alıyor. Lutnick'in adaylığı, finans ve kripto para politikaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Elon Musk Tarafından Desteklenen Howard Lutnick En Güçlü Aday

Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald'ın CEO'su olarak finans dünyasında tanınmış bir isim. Lutnick'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, özellikle kripto para birimleri ve dijital varlıkların federal düzeyde nasıl ele alındığına dair politikaları şekillendirebilir. Musk'ın açık desteği ve kripto para sektöründen gelen güçlü lobi faaliyetleri, Lutnick'in adaylığını daha da güçlendiriyor.

Adaylık yarışındaki diğer önemli isim olan Scott Bessent ile Lutnick arasındaki rekabet kızışırken, Donald Trump yönetimi bu atamayı dikkatle değerlendiriyor. Bessent, daha geleneksel finans çevrelerinden destek görürken, Lutnick ise yenilikçi finans ve teknoloji savunucusu olarak ön plana çıkıyor.

Bu adaylık süreci, özellikle kripto para birimleri konusunda federal politikaların nasıl şekilleneceği açısından kritik bir dönemeç oluşturuyor. Lutnick'in politikaları, ABD'nin finans sektöründeki yenilikleri destekleyip desteklemeyeceğini belirleyecek.

Lutnick'in adaylığının kripto para sektörü üzerindeki etkisi büyük olabilir. Uzmanlar, eğer Lutnick Hazine Bakanı olarak atanırsa, bu durumun, Blockchain teknolojisinin ve dijital varlıkların benimsenmesini hızlandırabileceğini ve ABD ekonomisinde dijital dönüşümü teşvik edebileceğini belirtiyorlar.

Lutnick ve Bessent'in adaylıkları, finansal piyasalarda ve kripto para birimleri pazarında nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Şu an için sektör temsilcileri ve yatırımcılar, Trump yönetiminin bu kritik kararını yakından takip ediyorlar.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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