Kripto para tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Coinbase S&P 500'e katılıyor

Kripto para sektörü için tarihi bir gelişme yaşanıyor. Coinbase Global, S&P 500'e kabul edilen ilk kripto şirketi olarak finans dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Endeksin 500 büyük şirketi arasında yer almaya hak kazanan Coinbase, 49,8 trilyon dolarlık piyasa değerini temsil eden prestijli listede kripto sektörünü temsil edecek. Bu gelişme, Tesla ve Block gibi kurumsal Bitcoin yatırımcılarının da bulunduğu endekste, Blockchain tabanlı varlıkların artık ana akım finans sisteminin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

S&P 500 Endeksinde İlk Kripto Temsili Başlıyor

S&P Global'in yaptığı duyuruya göre kripto para borsası Coinbase, Capital One Financial Corp tarafından satın alınan Discover Financial Services'ın yerini alacak. Bu değişim, kripto sektörünün geleneksel finans sistemine entegrasyonunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

S&P 500, ABD'deki en büyük 500 halka açık şirketin performansını izleyen ve piyasa değeri ağırlıklı bir endeks olarak biliniyor. Microsoft, Apple ve Nvidia gibi dev şirketlere daha fazla ağırlık veren endekste, Coinbase'in muhtemelen en alttaki 400 şirket arasında yer alması ve yüzde 0,01 ile yüzde 0, arasında ağırlıklandırılması bekleniyor.

Açıklama sonrasında COIN hisseleri mesai sonrası ticarette yaklaşık yüzde 9 arttı ve 225,4 dolara ulaştı. Şirketin piyasa değeri aynı gün yüzde 4'lük artışla 52,8 milyar dolara çıkarken, CFO Alesia Haas bu gelişmeyi "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Coinbase'in S&P 500'e dahil olması, endeks fonlarının COIN hisselerini satın alma zorunluluğu nedeniyle talebi artırması bekleniyor. Bu durum, kurumsal ve bireysel yatırımcıların dolaylı olarak kripto sektörüne maruz kalmasını sağlayacak. Endekse giriş için gereken kriterler arasında son takvim yılında ve en son çeyrekte kârlı olma, ABD gelirlerinin en az yarısını elde etme ve 18 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olma gibi şartlar bulunuyor.

S&P 500'e kabul, kripto sektörü için önemli bir onaylama sinyali olarak yorumlanıyor. Bitcoin biriktiren Strategy gibi diğer kripto şirketlerinin de endekse girme potansiyeli bulunsa da kârlılık kriterleri nedeniyle şimdilik böyle bir gelişme beklenmiyor.