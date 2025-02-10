Kripto para şirketlerini sevindiren CFPB kararı

CFPB'nin geçici başkanı Vought, kurumun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek finansmanı talep etmeyeceğini bildirdi. Bu hamle, 2008 finansal krizi sonrasında kurulan ve bugüne kadar tüketicilere 17,5 milyar dolar iade eden kurumun işlevlerini önemli ölçüde sınırlandıracak.

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Karar sonrası kripto dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyada desteklerini açıkladı. Gemini CEO'su Tyler Winklevoss, CFPB'nin web sitesindeki bir 404 sayfasının görüntüsünü paylaşarak "CFPB Fişten Çekildi" yorumunu yaptı.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong daha sert bir tutum gösterdi. Armstrong, CFPB'yi "anayasaya aykırı" ve "ülkeye zarar veren aktivist bir organizasyon" olarak nitelendirdi.

Dikkat çeken bir diğer nokta, Coinbase'in CFPB şikayetlerindeki yüksek oranı. Veritabanı kayıtları, Coinbase hakkında 7.600'den fazla şikayet bulunduğunu gösteriyor. Bu sayı, Gemini'nin 487 ve Kraken'in 297 şikayetiyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek kalıyor.

Blockchain dedektifi ZachXBT'nin iddiasına göre Coinbase kullanıcıları aralık ayından bu yana sosyal mühendislik dolandırıcılıklarında 65 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı. Coinbase ve Gemini yetkilileri konuyla ilgili yorum taleplerini yanıtlamadı.