Kripto para projelerine güveni tam: Donald Trump yeni projesini açıkladı

Donald Trump'ın desteklediği World Liberty Financial, kripto para piyasasında büyük bir adım atarak kendi ABD doları destekli stablecoin geliştiriyor. Şirket, bu yeni finansal aracıyla PayPal, Coinbase ve Robinhood gibi devlerin arasına katılmayı hedefliyor. Güvenlik önlemleriyle donatılmış bu yeni stablecoin, kripto para dünyasında büyük bir dönüş yapmayı vaat ediyor.

Dolar Destekli Yeni Bir Kripto Para Birimi: World Liberty'nin Büyük Planları

World Liberty Financial, kripto para dünyasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu ayın başında kendi yerel kripto para birimini piyasaya süren şirket, şimdi de ABD doları destekli bir stablecoin geliştirme planını açıkladı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, World Liberty Financial'ın stablecoin projesi halen geliştirme aşamasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan isimsiz bir kaynak, World Liberty'nin güvenlik önlemlerine büyük önem verdiğini ve bu nedenle projenin lansmanının zaman alabileceğini belirtti.

Şirket, bu önemli adımla PayPal, Coinbase ve Robinhood gibi kendi stablecoinlerini geliştiren teknoloji devlerinin arasına katılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda önemli bir hamle yapan World Liberty Financial, Paxos'un kurucu ortağı Rich Teo'yu kadrosuna dahil etti. Teo'nun stablecoin ve ödeme sistemleri alanındaki deneyiminin projeye güç katması bekleniyor.

Piyasada Tether ve USDC gibi güçlü rakiplerin bulunduğu stablecoin pazarına giriş yapmanın zorlukları da bulunuyor. Yüksek sermaye gereksinimi ve yasal düzenlemeler, bu alanda faaliyet göstermenin başlıca engelleri arasında yer alıyor. 2022'de Terra'nın çöküşü, güvenilir bir stablecoin oluşturmanın önemini gözler önüne sermişti.

World Liberty Financial, Eylül ayı başında "merkezi olmayan finans para piyasası" olarak tanıtılmıştı. Şirketin WLFI tokenı, kullanıcılarına proje üzerinde oy kullanma ve karar alma yetkisi sağlıyor. İlk token satışında 300 milyon dolarlık hedef belirleyen şirket, 100 binden fazla akredite yatırımcıyı beyaz listeye almayı başarmıştı. Ancak satışlar sonucunda tokenların yalnızca yüzde 4,7'si satılarak 14 milyon dolar gelir elde edildi.

Stablecoin pazarının karlılığı dikkat çekiyor. Sektörün önde gelen şirketlerinden Tether, 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor kar açıkladı. World Liberty'nin başarılı olması durumunda Trump ailesinin de önemli kazanç elde etmesi öngörülüyor.