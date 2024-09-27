Kripto para piyasasında yükseliş sürüyor: Bitcoin 65 bin doları geride bıraktı

Bitcoin, ABD'deki olumlu istihdam rakamları ve Çin hükümetinin ekonomik teşviklerle ilgili yeni taahhütleri sonrasında değer kazanarak 65.000 dolar seviyesini geçti. Piyasalardaki genel iyimserlik ve artan likidite, kripto para biriminin yükselişini destekledi. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD Ve Çin Ekonomilerinden Gelen Güçlü Sinyaller, Kripto Para Piyasalarını Canlandırdı

Küresel ekonomik gelişmeler, kripto para piyasasında hareketliliğe yol açtı. Bitcoin, önemli bir psikolojik sınır olan 65 bin dolar seviyesini aşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD'den gelen olumlu istihdam verileri ve Çin'in yeni ekonomik teşvik paketleri açıklaması, piyasalarda genel bir iyimserlik yarattı. Bu durum, Bitcoin'in değer kazanmasında etkili oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre işsizlik başvuruları son dört ayın en düşük seviyesine inerek 218 bine geriledi. Bu gelişme, ABD ekonomisinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Çin cephesinde ise üst düzey yetkililer, ekonomiyi canlandırmak için yeni politika önlemleri alınacağını duyurdu. Wintermute OTC'den Jake Ostrovskis, Çin hükümetinin 284 milyar dolarlık mali harcama artışı ve faiz indirimleri yapacağını açıklamasının önemine dikkat çekti. Ostrovskis, bu hamlelerin piyasa likiditesini artırdığını ve ABD'deki Bitcoin ETF'lerine olan ilgiyi yükselttiğini belirtti.

Kripto para uzmanları, 65 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kritik bir direnç noktası olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin altına düşülmesi durumunda, sert düşüşler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Çin'de alınan ekonomik önlemler, yerel borsalarda da olumlu yansımalara neden oldu. Çin Merkez Bankası'nın konut kredisi faizlerini düşürmesi ve bankaların zorunlu karşılık oranlarını azaltması, iç talebi canlandırmayı hedefliyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, bu adımların yatırımcı güvenini artırmayı amaçladığını açıkladı.

Nansen'den analist Aurelie Barthere, Çin hisse senetlerinin ve Hang Seng Endeksi'nin Bitcoin'e kıyasla daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti. Barthere, Çin'in aldığı önlemlerin daha çok yerel ekonomiye odaklanmasının bu durumun nedeni olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Bitfinex analistleri piyasadaki belirsizliklerin devam ettiğini ve yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti. Analistler, Bitcoin gibi yüksek riskli varlıklara olan ilginin artması için piyasadaki belirsizliklerin azalması gerektiğini vurguladı.