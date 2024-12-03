Kripto para piyasasında eski nesil tokenlara yoğun ilgi

10x Research tarafından yayımlanan rapora göre Güney Koreli yatırımcılar kripto para piyasasında yoğun işlem gerçekleştirdi. Kripto dünyasında "dino coinler" olarak bilinen eski nesil tokenlar büyük ilgi topladı. XRP, ENS ve HBAR gibi varlıklar dikkat çekici yükselişler sergiledi.

Güney Kore Kripto Piyasası Günlük 18 Milyar Dolar Hacmine Ulaştı

Güney Kore kripto piyasasında Ripple'ın XRP tokenı 6,3 milyar dolarlık işlem hacmiyle liderlik etti. Dogecoin 1,6 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı. Stellar (XLM) 1,3 milyar dolar, Ethereum Name Service (ENS) 900 milyon dolar ve Hedera (HBAR) 800 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Eski nesil tokenlar olarak bilinen XRP, ENS ve HBAR son bir haftada sırasıyla yüzde 90, yüzde 73 ve yüzde 168 değer kazandı. Bitcoin'in fonlama oranı yıllık bazda yüzde 15 ile dengeli ilerledi.

XRP son bir ayda 0,50 dolar seviyesinden 2,80 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişle token, piyasa değeri sıralamasında Solana (SOL) ve Tether (USDT)'ı geride bırakarak üçüncü sıraya konumlandı.