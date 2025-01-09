Kripto para piyasası ve uzun pozisyonlar ağır darbe aldı

Kripto para piyasasındaki sert dalgalanmalar, yatırımcıları derinden etkiledi. Bitcoin pozisyonlarında 142,5 milyon dolarlık likidasyonun 101 milyon doları uzun pozisyonlardan oluşurken, Ethereum'da (ETH) toplam 89,9 milyon dolarlık likidasyonun 49,2 milyon doları uzun pozisyonlarda yaşandı.

Bitcoin Pozisyonlarında 142 Milyon Dolarlık Kayıp

Kripto para piyasalarında yaşanan volatilite artışı, marjin işlem yapan yatırımcıları derinden etkiledi. Merkezi borsalarda işlem gerçekleştiren yaklaşık 186.000 yatırımcının pozisyonları, yetersiz teminat veya büyük kayıplar nedeniyle sonlandı.

Pro-kripto yönetim beklentileriyle 100.000 doları aşan Bitcoin, yazım anında yüzde 2,26 değer kaybederek 94.314 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da bu düşüşten nasibini alarak yüzde 0,85 değer kaybıyla 3.335 dolara geriledi. Uzmanlar, piyasadaki volatilitenin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.