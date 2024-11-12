Kripto para piyasası uçuyor: Dogecoin altıncı sıraya yükseldi

Kripto para piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Dogecoin'in piyasa değeri bir ay içinde 16 milyar dolardan 63,5 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme ile DOGE, piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para birimi konumuna yerleşti.

Dogecoin 2021 Sonrası En Yüksek Seviyede

Trump'ın seçim zaferi sonrası başlayan kripto para rallisi, Dogecoin için yeni fırsatlar yarattı. Elon Musk'ın Trump kampanyasına verdiği destek ve yeni yönetimde üstleneceği rol, yatırımcıların ilgisini DOGE'ye çekti.

Son gelişmelere göre Musk'ın Trump kabinesindeki rolü beklenenden daha kapsamlı olabilir. Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, seçime kadar her gün 1 milyon dolar dağıtma sözü verdi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, yatırımcıların Musk'ın yeni yönetimdeki rolünün DOGE'nin değerini artırabileceğine inandığını belirtti. Presto Research analisti Min Jung ise Dogecoin'in önde gelen memecoin konumunun, onu günümüz piyasasında cazip kıldığını söyledi.