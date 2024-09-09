Kripto para piyasası tedirgin: Bitcoin ETF'lerinde dev çıkış

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin ETF'leri, son dönemde önemli bir sınavdan geçiyor. Ağustos sonu ile Eylül başı arasında yaşanan 1,2 milyar dolarlık net fon çıkışı, kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, Bitcoin'in fiyatında keskin düşüşlerle aynı döneme denk gelirken, uzmanlar ve yatırımcılar geleceğe dair farklı öngörülerde bulunuyor.

Kripto Para Piyasasında Büyük Dalgalanma

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin ETF'lerinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Ağustos sonu ile Eylül başı arasındaki sekiz günlük süreçte, ülkedeki 12 spot Bitcoin ETF'sinden toplam 1,2 milyar dolarlık net fon çıkışı gerçekleşti. Bu durum, söz konusu fonların yılın başından bu yana karşılaştığı en uzun süreli net çıkış olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan bu çıkışlar, Bitcoin fiyatlarındaki keskin düşüşle aynı döneme denk geliyor. Ağustos ayının son haftasında 64 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, Eylül'ün ilk haftasında 53 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, iki haftalık süre zarfında yüzde 17'yi aşan bir değer kaybına işaret ediyor.

Piyasa analistleri, Bitcoin'in geçmişte Eylül aylarında genellikle zayıf performans gösterdiğini vurguluyor. Kripto para topluluğunda bu dönem "Rektember" olarak bilinirken, Ekim ayı ise fiyatların toparlanma eğiliminde olduğu anlamına gelen "Uptober" olarak tanımlanıyor.

2024 yılının Eylül ayı da benzer bir trend izledi. Ayın başlarında Bitcoin tekrar değer kaybederek en düşük seviyesini gördü. Bu olumsuz gelişmelere rağmen, bazı analistler hala Bitcoin'in geleceğine dair olumlu görüşlerini sürdürdü.

Ünlü finansal danışman Suze Orman, Bitcoin'in her yatırımcının portföyünde yer alması gerektiğini belirtti. Orman, özellikle genç yatırımcıların bu dijital varlığa olan merakının gelecekte Bitcoin'in değerini artıracağına inandığını dile getirdi. Konu hakkında yaptığı açıklamasında Orman, gençlerin gelir düzeyleri arttıkça Bitcoin'e olan talebin yükseleceğini ve bunun da varlığın değerini yukarı çekeceğini ifade etti.

Kripto para sektörü, yaşanan çıkışlara rağmen ETF piyasasında önemli bir konumda bulunmaya devam ediyor. 2024 yılında piyasaya sürülen 400 yeni ETF arasında, en büyük dört lansmanın tamamı spot Bitcoin ETF'leri oldu. Bu fonlar arasında BlackRock, Fidelity, ARK 21Shares ve Bitwise'ın ürünleri ön plana çıkıyor.

Yılın en başarılı 25 ETF lansmanının yarısından fazlasını kripto ile ilgili fonlar oluşturuyor. Bunların 10'u Bitcoin'e, 3'ü ise Ethereum'a odaklanıyor. Özellikle iShares Ethereum Trust ETF, Ağustos ayında 1 milyar dolar barajını aşarak, 2024'te piyasaya sürülen yedinci en büyük ETF unvanını elde etti.

Kripto para piyasasındaki bu dalgalanmalar ve ETF'lerdeki hareketlilik, yatırımcıların ve analistlerin dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor.