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Kripto para piyasası bugün neden yükseldi? Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasası bugün neden yükseldi? Bitcoin'de son durum
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Kripto para piyasası toparlanma sinyalleri veriyor. Toplam piyasa değeri ve Bitcoin (BTC) son 24 saatte hafif kazançlar elde etti ancak kritik direnç seviyeleri hala aşılmış değil. Altcoinler arasında ise Raydium (RAY) öne çıkarak yüzde 14,7'lik bir yükseliş kaydetti. Peki, "Kripto para piyasası bugün neden yükseldi?"

Kripto Piyasası Kritik Dirençle Karşı Karşıya

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte 50 milyar doların üzerinde artış göstererek, son kayıplardan toparlanma potansiyeli sundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı gümrük vergisi savaşlarının piyasa üzerindeki etkisi devam etse de, kripto piyasasına olan etkisinin azaldığı görülüyor.

Şu anda toplam piyasa değeri 3,15 trilyon dolar seviyesinde, ancak 3,16 trilyon dolarlık kritik direnç noktasına yaklaşmış durumda. Eğer bu seviyenin üzerine çıkılırsa, yükselişin devam etmesi için güçlü bir zemin oluşturulabilir. Bu da piyasanın önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareketine katkı sağlayabilir.

Ancak 3,16 trilyon dolarlık direnç aşılamazsa, piyasa değeri 3,09 trilyon dolara kadar geri çekilebilir. Eğer bu destek seviyesi de kaybedilirse, düşüşler derinleşebilir ve piyasadaki toparlanma süreci gecikebilir.

Bitcoin Güç Topluyor

Bitcoin, son 24 saatte büyük bir hareket yaşamadı ve şu an 97.623 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küçük bir yükseliş kaydetmesine rağmen, günü pozitif kapatması kısa vadeli istikrar sinyali veriyor. Ancak piyasadaki temkinli duruş nedeniyle büyük bir fiyat hareketi henüz gerçekleşmiş değil.

BTC, 95.869 dolar seviyesindeki desteğini koruyor ve 100.000 dolar psikolojik direncini kırmaya çalışıyor. Ancak bu seviyeyi aşmak için daha güçlü alım baskısına ihtiyaç var. Yeterli hacim sağlanamazsa, Bitcoin 100.000 dolar seviyesini geçmekte zorlanabilir ve yükseliş ivmesi zayıflayabilir.

Eğer piyasada satış baskısı artarsa, Bitcoin tekrar 95.869 dolar seviyesine gerileyebilir. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda ise yükseliş beklentileri geçersiz hale gelebilir ve daha büyük düşüşler yaşanabilir.

Raydium (RAY) Güçlü Yükseldi

Raydium (RAY), son 24 saatte yüzde 14,7'lik artışla en iyi performans gösteren altcoin oldu. Şu an 5,41 dolar seviyesinden işlem gören token, 5,61 dolarlık kritik direnç noktasını aşmaya çalışıyor. Eğer bu direnç kırılırsa, RAY'nin yükselişi devam edebilir ve daha fazla yatırımcı ilgisi çekebilir.

5,61 dolar seviyesinin desteğe dönüşmesi, RAY'nin kazançlarını korumasına yardımcı olabilir. Bu durumda, altcoin şubat ayında yaşadığı kayıpları kısmen telafi edebilir ve 6,00 dolar seviyesine yaklaşabilir. 5,61 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, RAY için kısa vadeli güçlü bir yükseliş sinyali verebilir.

Ancak, 5,61 dolar direnci aşılamazsa fiyat tekrar 4,93 dolara gerileyebilir. Bu destek seviyesinin kaybedilmesi, RAY'nin yükseliş görünümünü zayıflatabilir ve yatırımcı duyarlılığında negatif bir değişime yol açabilir. 4,93 doların altına düşülmesi durumunda ise satış baskısı artarak toparlanma sürecini zorlaştırabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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