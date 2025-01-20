Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar

Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni

Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlayacağı yemin törenini ve bunun kripto piyasalarına olası etkilerini an be an aktarıyor. Canlı anlatımla birlikte, ABD'de göreve başlayacak olan yeni yönetimin Blockchain teknolojileri, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para alanındaki muhtemel politikalarını ve bu konulardaki son gelişmeleri canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00) yemin ederek resmen göreve başlayacak. Geçen hafta yapılan açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli kutup soğukları nedeniyle yemin töreninin kapalı mekanda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kripto Para Dünyası Donald Trump'ın Yemin Törenine Kilitlendi

Trump, açıklamasında, "Aşırı soğuk hava şartları nedeniyle, 1985'te Ronald Reagan'ın yaptığı gibi, yemin töreni konuşmamı ve duaları ABD Kongre Binası Rotunda'sında gerçekleştirmeye karar verdim." dedi.

Trump'a yakın kaynaklara göre törene teknoloji dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterecek. Trump'ın ekibinde yer alan ve Department of Government Efficiency" (DOGE) olarak adlandırılan yeni bir oluşumun başına getirilen Elon Musk törende yer alan önemli isimlerden birisi olacak. Musk'ın dışında törende Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman ve TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'un yanı sıra, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng'in de törende hazır bulunacak.

Yemin töreninin ardından Trump'ın ulusa sesleniş konuşması yapacak ve sonrasında üç farklı açılış balosuna katılacak. ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde, Trump ve ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial; 4.7 milyon dolarlık LINK, 4.7 milyon dolarlık AAVE, 4.7 milyon dolarlık TRX ve 470 bin dolarlık ENA alımı gerçekleştirdi.

Seçim kampanyası sürecinde Donald Trump, kripto para sektörüne yönelik önemli vaatlerde bulundu. Kripto para sektörünün önceliklerini belirlemek ve kamu ile özel sektör arasında iş birliği sağlamak amacıyla bir Kripto Danışma Konseyi kuracağını açıklayan Trump, ABD'nin elinde bulundurduğu Bitcoin'leri satmayarak ulusal bir rezerv oluşturacağını duyurdu. ABD'yi küresel bir kripto merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ve bu doğrultuda düzenleyici kurumlarda değişiklikler yapacağını belirten Trump, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için "Operation Choke Point 2.0" uygulamasını sona erdirme sözü verdi. Yeni ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Bitcoin madenciliğinin ABD'de yoğunlaşmasını teşvik edeceğini ve kripto sektörüne yönelik dostane politikalar izleyeceğini ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
img

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
img

Listeleri kasıp kavuran düet! 1 günde yarım milyon izlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.