Kripto para kullanıcıları tedirgin: DeFi protokolü saldırıya uğradı

Kripto para dünyası, son zamanlarda artan güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor. Tapioca DAO'ya yapılan son saldırı, bu tehditlerin ne kadar sofistike hale geldiğini gösteriyor. Saldırganların, bir Discord üyesini sahte bir iş teklifiyle kandırarak kritik bilgilere erişim sağlaması, sosyal mühendislik taktiklerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini vurguladı. Bu olay, kripto para kuruluşlarının sadece teknik güvenlik önlemlerine değil insan faktörüne de odaklanması gerektiğini gösterdi.

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Tapioca DAO, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü olarak faaliyet gösteriyor. Saldırı sonucunda, tokenın hak sözleşmesi ele geçirildi. Bu, saldırgana 30 milyon hak edilmiş TAP tokenını satma ve USDO stablecoin sözleşmesine erişim sağladı.

Toplam kayıp, USDO/USDC likidite çiftinden çekilen 2,8 milyon USDC ve 1.575.606 dolar değerinde Ethereum dahil olmak üzere yaklaşık 4.405.600 dolar olarak raporlandı. Çalınan fonlar önce ETH'ye, ardından USDT'ye dönüştürüldü. Son olarak Arbitrum'dan BNB Chain'e aktarıldı.

Tapioca Vakfı, saldırının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Acil müdahale ekibi SEAL911 ve diğer güvenlik uzmanlarıyla iş birliği yaparak, saldırganın gözden kaçırdığı varlıkları kurtardı. Bu hızlı müdahale sonucunda, 1.000 ETH (yaklaşık 2,7 milyon dolar değerinde) güvenli bir konuma taşındı.

Olay, kripto para dünyasında güvenlik protokollerinin ve hızlı tepki mekanizmalarının önemini bir kez daha vurguladı. Özellikle sosyal mühendislik saldırılarına karşı farkındalığın artırılması ve çalışanların eğitilmesi gerektiği ortaya çıktı.