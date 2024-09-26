Kripto para güvenliği güçleniyor: Kayıplar yüzde 40 azaldı

Kripto para ekosistemi, güvenlik alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Immunefi raporu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde hack ve dolandırıcılık kayıplarının 413 milyon dolara gerilediğini ortaya koydu. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 40'lık bir düşüşü gösteriyor. Sektördeki bu olumlu gelişme, Blockchain teknolojisinin güvenliğini artırmak için alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını gösteriyor.

Kripto Dünyası Siber Tehditlere Karşı Güçleniyor

Kripto para dünyasında güvenlik konusu her geçen gün daha da önem kazanıyor. Immunefi tarafından yayımlanan son rapor, sektörün bu alandaki çabalarının meyvelerini vermeye başladığını ortaya koyuyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan hack ve dolandırıcılık olaylarından kaynaklanan toplam kayıp, 413 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 28'lik bir düşüşü gösteriyor. Daha da önemlisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'lık bir azalma kaydediliyor. Bu olumlu trend, kripto para sektörünün güvenlik konusunda attığı adımların etkili olmaya başladığının bir göstergesi.

Raporda öne çıkan bir diğer nokta, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin hala hackerların birincil hedefi olmaya devam etmesi oldu. Üçüncü çeyrekte tespit edilen 34 olayın 31'i DeFi protokollerini hedef aldı. Bununla birlikte, merkezi finans (CeFi) platformları daha büyük miktarlarda kayıp yaşadı. CeFi'deki kayıplar toplam kaybın yüzde 74,8'ini (309 milyon dolar) oluştururken, DeFi'deki kayıplar yüzde 25,2 (104 milyon dolar) seviyesinde kaldı.

Immunefi kurucusu ve CEO'su Mitchell Amador, durumu "DeFi'yi hedef alan olay sayısı daha yüksek, ancak CeFi daha az sayıda ama daha ciddi sonuçlar doğuran olaylarla karşılaşıyor. Tek bir saldırıda yüz milyonlarca dolar çalınabiliyor." ifadeleriyle değerlendirdi.

Amador, CeFi'deki en büyük altyapısal sorunun özel anahtar yönetimi olduğunu vurguladı. Bu konunun genellikle güvenlik denetimlerine tabi tutulmadığını ve sıkı politikalar, uygulamalar ve acil durum planları gerektirdiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekteki en büyük iki saldırı, toplam kayıpların yüzde 69,5'ini oluşturdu. 18 Temmuz'da Hindistan merkezli kripto borsası WazirX'e yapılan 235 milyon dolarlık saldırı en büyük kayba neden oldu.

Ethereum ve BNB Chain, hackerların en çok hedef aldığı ağlar olmaya devam etti. Ethereum, 15 olayla en çok saldırıya uğrayan ağ olurken, BNB Chain 8 olayla ikinci sırada yer aldı.

Immunefi, bugüne kadar etik hacker ve araştırmacılara 100 milyon doların üzerinde ödül dağıttığını belirtiyor. Bu ödemeler, üç yıl içinde rapor edilen 3.000'den fazla güvenlik açığı bildiriminden kaynaklanıyor. En yüksek ödül ise Wormhole'un cross-chain protokolünde keşfedilen bir zafiyet için verilen 10 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kripto para dünyasının güvenlik konusundaki bu ilerlemesi, yatırımcılar ve kullanıcılar için daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Ancak uzmanlar, her geçen gün daha da sofistike hale gelen siber saldırılara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguluyor. Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların geleceği, büyük ölçüde bu güvenlik mücadelesinin sonucuna bağlı.