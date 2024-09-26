Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kripto para güvenliği güçleniyor: Kayıplar yüzde 40 azaldı

Kripto para güvenliği güçleniyor: Kayıplar yüzde 40 azaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto endüstrisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde hack ve dolandırıcılık kayıplarında önemli bir düşüş kaydetti. Son Immunefi raporuna göre toplam kayıp 413 milyon dolara geriledi. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 40 daha düşük seviyede olduğu gözüküyor.

Kripto para ekosistemi, güvenlik alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Immunefi raporu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde hack ve dolandırıcılık kayıplarının 413 milyon dolara gerilediğini ortaya koydu. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 40'lık bir düşüşü gösteriyor. Sektördeki bu olumlu gelişme, Blockchain teknolojisinin güvenliğini artırmak için alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını gösteriyor.

Kripto Dünyası Siber Tehditlere Karşı Güçleniyor

Kripto para dünyasında güvenlik konusu her geçen gün daha da önem kazanıyor. Immunefi tarafından yayımlanan son rapor, sektörün bu alandaki çabalarının meyvelerini vermeye başladığını ortaya koyuyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan hack ve dolandırıcılık olaylarından kaynaklanan toplam kayıp, 413 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 28'lik bir düşüşü gösteriyor. Daha da önemlisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'lık bir azalma kaydediliyor. Bu olumlu trend, kripto para sektörünün güvenlik konusunda attığı adımların etkili olmaya başladığının bir göstergesi.

Raporda öne çıkan bir diğer nokta, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin hala hackerların birincil hedefi olmaya devam etmesi oldu. Üçüncü çeyrekte tespit edilen 34 olayın 31'i DeFi protokollerini hedef aldı. Bununla birlikte, merkezi finans (CeFi) platformları daha büyük miktarlarda kayıp yaşadı. CeFi'deki kayıplar toplam kaybın yüzde 74,8'ini (309 milyon dolar) oluştururken, DeFi'deki kayıplar yüzde 25,2 (104 milyon dolar) seviyesinde kaldı.

Immunefi kurucusu ve CEO'su Mitchell Amador, durumu "DeFi'yi hedef alan olay sayısı daha yüksek, ancak CeFi daha az sayıda ama daha ciddi sonuçlar doğuran olaylarla karşılaşıyor. Tek bir saldırıda yüz milyonlarca dolar çalınabiliyor." ifadeleriyle değerlendirdi.

Amador, CeFi'deki en büyük altyapısal sorunun özel anahtar yönetimi olduğunu vurguladı. Bu konunun genellikle güvenlik denetimlerine tabi tutulmadığını ve sıkı politikalar, uygulamalar ve acil durum planları gerektirdiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekteki en büyük iki saldırı, toplam kayıpların yüzde 69,5'ini oluşturdu. 18 Temmuz'da Hindistan merkezli kripto borsası WazirX'e yapılan 235 milyon dolarlık saldırı en büyük kayba neden oldu.

Ethereum ve BNB Chain, hackerların en çok hedef aldığı ağlar olmaya devam etti. Ethereum, 15 olayla en çok saldırıya uğrayan ağ olurken, BNB Chain 8 olayla ikinci sırada yer aldı.

Immunefi, bugüne kadar etik hacker ve araştırmacılara 100 milyon doların üzerinde ödül dağıttığını belirtiyor. Bu ödemeler, üç yıl içinde rapor edilen 3.000'den fazla güvenlik açığı bildiriminden kaynaklanıyor. En yüksek ödül ise Wormhole'un cross-chain protokolünde keşfedilen bir zafiyet için verilen 10 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kripto para dünyasının güvenlik konusundaki bu ilerlemesi, yatırımcılar ve kullanıcılar için daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Ancak uzmanlar, her geçen gün daha da sofistike hale gelen siber saldırılara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguluyor. Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların geleceği, büyük ölçüde bu güvenlik mücadelesinin sonucuna bağlı.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Dolandırıcılık Kripto Para Blockchain Ethereum Bitcoin

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı nerede? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Eylül Ödemiş, Çiğli, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir? Jahrein Elçin Sangu'ya neden dava açtı, Elçin Sangu Jahrein'e ne dedi? Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede? TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE UNION SG CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });