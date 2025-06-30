Kripto para fonları 11 hafta rekor serisiyle 2,7 milyar dolar topladı

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi büyük varlık yöneticileri tarafından yönetilen kripto fonları, yatırımcı güveninin artmaya devam ettiğini gösteriyor. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill'in açıklamasına göre bu dayanıklı talep öncelikle jeopolitik belirsizlikler ve para politikası endişelerinden kaynaklanıyor. Piyasa gözlemcilerinin ifadesiyle, bu trend kripto varlıkların geleneksel finansal portföylerdeki konumunu güçlendiriyor.

ABD Kripto ETF'leri 2,2 Milyar Dolarlık Haftalık Rekor Kırdı

Bitcoin tabanlı fonlar üçüncü ardışık haftasında pozitif performans sergiledi ve toplam net girişlerin yüzde 83'ünü oluşturarak 2,2 milyar dolar ekledi. Buna karşılık, kısa Bitcoin yatırım ürünleri 2,9 milyon dolar daha çıkış kaydederek yılbaşından bu yana toplam 12 milyon dolara çıkardı.

Toplanan bilgilere göre ABD spot Bitcoin ETF'leri bu rakamın büyük kısmını oluşturarak geçen hafta 2,2 milyar dolar çekti. Bu performans ABD'nin küresel kripto yatırım piyasasındaki liderliğini bir kez daha doğruladı.

Ethereum tabanlı fonlar ise 429 milyon dolar daha ekleyerek on ardışık giriş haftasını tamamladı. Bu süreç, 2021 ortasından bu yana en uzun giriş dönemi olarak kayda geçti ve yılbaşından bu yana toplam rakamları 2,9 milyar dolara çıkardı. Ancak ABD spot Ethereum ETF'leri, Bitcoin karşılıklarından daha az baskın oldu ve geçen haftaki küresel Ethereum fon girişlerinin 283,5 milyon dolarını oluşturdu.

Bölgesel bazda ABD, 2,7 milyar dolarlık net girişle açık ara liderliğini sürdürdü. İsviçre ve Almanya sırasıyla 23 milyon dolar ve 19,8 milyon dolarlık kripto yatırım ürünleriyle takip etti. Bu pozitif akış, Kanada, Brezilya ve Hong Kong'daki fonlardan sırasıyla 13,6 milyon dolar, 2,4 milyon dolar ve 2,3 milyon dolarlık çıkışlarla kısmen dengelendi.