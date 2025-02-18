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Kripto para fonlardan beş haftalık rekor sonrası sert çıkış

Kripto para fonlardan beş haftalık rekor sonrası sert çıkış
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Kripto para varlıklarına sahip yatırımcılar için zorlu bir hafta geride kaldı. Bitcoin (BTC) bazlı yatırım ürünleri 430 milyon dolar çıkış yaşarken kısa vadeli Bitcoin ürünleri de 9,6 milyon dolar kayıp kaydetti. Bu durum yatırımcıların risk iştahındaki keskin düşüşü gösteriyor.

Küresel kripto yatırım ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın keskin açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileriyle beş haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. CoinShares verilerine göre fonlardan 415 milyon dolar çıkış gerçekleşti. ABD merkezli fonlar 464 milyon dolar ile en büyük çıkışa sahne olurken Avrupa fonları pozitif performans gösterdi.

Solana ve XRP Fonları Yükseliş Trendini Korudu

Spot Bitcoin ETF'leri toplam çıkışların 580,2 milyon dolarını oluşturdu. Bu rakam, Ocak 2024'te başlatılan ETF'lerin ilk 19 haftasında kaydedilen 16 milyar dolarlık girişin ardından geldi.

Piyasalardaki tedirginliğe rağmen bazı alternatif kripto varlıklar pozitif ayrışmayı başardı. Solana yatırım ürünleri 8,9 milyon dolar, XRP ürünleri 8,5 milyon dolar ve Sui ürünleri 6 milyon dolar net giriş elde etti.

Ethereum (ETH) bazlı fonlar önceki haftanın 793 milyon dolarlık rekor girişinin ardından bu hafta 7 milyon dolar çıkış yaşadı. Analist Ryan Lee, hem Bitcoin hem de Ethereum'un makroekonomik gelişmelere karşı hassas olmaya devam ettiğini belirtti.

Lee, Bitcoin için kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunmanın ve olumlu ETF aktivitesinin fiyatı 100.000 doların üzerine taşıyabileceğini öngörüyor. Ethereum için ise 2.700-3.000 dolar direnç bölgesinin üzerinde kapanışın yükseliş trendini güçlendirebileceğini vurguluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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