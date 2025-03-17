Kripto para ETP'leri 2015 yılından bu yana en uzun satış dalgası yaşanıyor

Kripto varlık sınıfında yatırımcı ilgisi hızla azalıyor. Bir önceki haftada 876 milyon dolar çıkış gören kripto ETP'leri, 10-14 Mart haftasında 978 milyon dolara ulaşan çıkışlarla daha da büyük bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Beş haftalık toplam çıkışların 6,4 milyar dolara ulaşması piyasada endişeleri artırıyor.

Beş Haftalık Negatif Fon Akışı 6,4 Milyar Dolara Yükseldi

Kripto para borsada işlem gören ürünlerdeki (ETP) çıkış eğilimi şiddetini artırıyor. CoinShares'in son raporunda, kripto ETP'lerden yaşanan çıkışlar beşinci haftada da devam ederek 1,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, önceki haftada görülen 876 milyon dolarlık çıkışların neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Bitcoin (BTC) odaklı yatırım araçları, 10-14 Mart haftasında 978 milyon dolar değerinde çıkış yaşadı. Mart'ın ilk haftasındaki 756 milyon dolarlık çıkışın ardından gelen bu rakam, beş haftalık toplam BTC ETP çıkışlarını 5,4 milyar dolara taşıdı. 14 Mart itibarıyla, Bitcoin ETP'lerinde 2024 yılbaşından bugüne (YTD) sadece 612 milyon dolar net giriş kaldı.

Ethereum (ETH) bazlı yatırım ürünleri de benzer bir trend izleyerek 175 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Solana ETP'leri ise daha küçük çapta, 2,2 milyon dolar değerinde çıkış yaşadı.

Piyasadaki genel baskıya karşı duran tek kripto para ise XRP oldu. XRP ETP'leri 1,8 milyon dolarlık giriş kaydederek pozitif bir tablo sergiledi.

CoinShares'in veri bilimcisi James Butterfill, üst üste 17 gündür devam eden çıkışların, kayıtların tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana görülen en uzun negatif seri olduğunu belirtti. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, 2024 yılbaşından bugüne toplam net girişler 912 milyon dolarla hala pozitif bölgede seyrediyor.