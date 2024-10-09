Kripto para dünyasını şaşırtan gelişme: Caroline Ellison FTX ile iş birliği yaptı

Kripto para dünyasını sarsan FTX skandalında yeni bir sayfa açılıyor. Eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison'ın FTX ile yaptığı anlaşma, sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmayıp, sektördeki güven ve şeffaflık sorunlarını da masaya yatırıyor. Bu anlaşma, kripto ekosistemindeki risk yönetimi ve kurumsal yönetişim pratiklerini sorgulatırken, düzenleyici otoritelerin dikkatini de bu alana çekiyor.

Ellison FTX Mağdurları İçin Tüm Varlıklarını Feda Ediyor

FTX, mahkemeye sunduğu dilekçeyle Caroline Ellison ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını talep etti. Anlaşmaya göre Ellison, ceza davasında hükümete el konulmayan veya yasal ücretler için kullanılmayan tüm varlıklarını FTX alacaklılarına devretmeyi kabul etti.

Bu karar, kripto para sektöründe büyük yankı uyandırdı. Ellison'ın bu hamlesi, FTX'in çöküşünün ardından yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Anlaşma sonucunda Ellison'ın "belirli fiziksel kişisel eşyalar dışında hiçbir kalan varlığı olmayacağı" belirtildi.

Ellison ayrıca iflas eden kripto para borsasının soruşturmalarında ve mahkeme davalarında iş birliği yapmayı da taahhüt etti. Bu iş birliği, FTX'in kardeş ticaret firması Alameda Research'ün eski başkanı ve Sam Bankman-Fried'ın eski kız arkadaşı olarak edindiği belgeleri veya bilgileri paylaşmayı içerebilir.

FTX, bu anlaşmanın Ellison'ı bitişik bir mahkeme davasında takip etmeye devam etmek kadar faydalı olduğunu savundu. Şirket, anlaşmanın "elde edebilecekleri kadar çoğunu verdiğini" ve Ellison'ın ek iş birliğinin önemli bir değer sağladığını belirtti. Ayrıca dava açmanın Ellison'ın kalan kaynaklarını tüketeceğini ve kendilerine zaman ve para kaybettireceğini öne sürdü.

Bu gelişmeler, FTX'in iflas varlıklarının Temmuz 2023'te Ellison, Bankman-Fried ve diğer yöneticilere karşı açtığı davayla yakından ilişkili. Bu davada, güvene dayalı görevlerin ihlali, şirket varlıklarının israfı ve hileli transferler iddia ediliyordu. FTX, Şubat 2022 tarihli 22,5 milyon dolar ve 2021'den 6,3 milyon dolarlık ikramiye ödemelerinin geri alınmasını talep ediyordu.

Ellison'ın bu kararı, daha önce Bankman-Fried'a karşı açılan ceza davasında federal savcılarla iş birliği yapmasının bir devamı niteliğinde görülüyor. Bu iş birliği, Ellison'ın 24 Eylül'de dolandırıcılıktaki kendi rolü için iki yıllık indirimli bir cezayla sonuçlanmıştı.

Öte yandan, İflas Yargıcı John Dorsey'nin 7 Ekim'de FTX'in iflas planını onaylaması, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Bu plan çerçevesinde, eski müşteriler ve kripto para sahiplerinin, FTX'in iflas başvurusunda bulunduğu Kasım 2022 itibariyle taleplerinin değerinin yüzde 118 ile yüzde 142'si arasında geri kazanması bekleniyor.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründe yaşanan bu büyük skandalın etkilerinin uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Ellison'ın kararı, sektörde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında yeni standartların oluşmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda düzenleyici otoritelerin kripto para piyasalarına yönelik denetimlerini artırma çağrılarını da güçlendirebilir.