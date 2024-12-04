Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO'su suçlamaları kabul etti

Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO'su suçlamaları kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Celsius Network davasında önemli bir gelişme yaşandı. Platformun eski CEO'su Alex Mashinsky, emtia dolandırıcılığı ve token fiyatlarını manipülasyon suçlamalarını kabul etti. New York mahkemesindeki duruşmada suçunu itiraf eden Mashinsky'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

59 yaşındaki Mashinsky'nin suçunu kabul etmesi, 2022'de iflas eden ve binlerce yatırımcıyı mağdur eden Celsius Network'ün karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Bu gelişme, kripto para sektöründe düzenleyici kurumların denetiminin artacağının sinyallerini veriyor.

Celsius Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme

Celsius Network, müşterilerine yüksek faiz getirisi vaat eden bir kripto borç verme platformu olarak hizmet veriyordu. Platform, 2022 yılının ortalarında konkordato ilan etti. Mashinsky'nin mahkemede kabul ettiği suçlamalar arasında müşterileri yanıltmak ve şirketin yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmek bulunuyor.

New York Güney Bölgesi savcıları, Mashinsky'nin Celsius'un finansal durumu hakkında kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler verdiğini belirtti. Bu yanlış yönlendirmeler sonucunda binlerce yatırımcı mağdur oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Temmuz 2023'te açtığı davada, Celsius'un kayıtsız kripto satışları yaparak milyarlarca dolar kazandığı ortaya çıktı. Mashinsky'nin itirafları, kripto para sektöründeki denetimsizliğin yol açtığı sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

Şirketin tasfiye sürecinde, varlıkların bir kısmı Ionic Digital adlı yeni bir Bitcoin (BTC) madencilik şirketi kurmak için değerlendirildi. Bu gelişmeler, kripto para sektöründe düzenleme ihtiyacının önemini vurguluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
img

Asgari ücret komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
img

İşte Kazım Ağa'nın sır gibi sakladığı eşi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.