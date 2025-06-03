Kripto para dünyasındaki yatırım piyasası 4 yıllık dipte

Kripto para dünyasındaki yatırım piyasası 4 yıllık dipte
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Kripto yatırım piyasası Mayıs ayında 4 yıllık dibi gördü. 62 anlaşma gerçekleşen ay, 2021 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Toplanan 909 milyon dolar yılın ikinci en yüksek değeri olsa da uzmanlar yaz mevsimi nakit akışı krizi ve makroekonomik faktörleri sorumlu tutuyor. Coinbase'in 2,9 milyar dolarlık Deribit alımı kurumsal satın alım aktivitesinin güçlü kaldığını gösteriyor.

RootData verilerine göre Mayıs ayında gerçekleşen 62 yatırım turu, kripto yatırım piyasasında beklenmedik bir durgunluk yaşandığını gösteriyor. Bu rakam önceki dönemlere kıyasla ciddi bir azalmayı temsil ediyor. Mart ayında 78 turla 2,89 milyar dolar toplanan parlak dönemden sonra piyasada yaşanan bu değişim, uzmanları endişelendiriyor.

Mayıs Ayında Sadece 62 kKipto Yatırım Turu Gerçekleşti

Nansen'da baş araştırma analisti Aurelie Barthere, durgunluğun arkasında piyasa fiyatları ve yatırımcı duygusundaki değişimin yattığını belirtti. Barthere'ye göre her ikisi de Ocak sonunda zirveye ulaştı ve sadece Nisan'da toparlandı. Mayıs 23'ten itibaren tarife tartışmalarının kötüleşmesi üzerine piyasalar değişkenlik göstermeye başladı.

Sentora yetkilisi Patrick Heusser, zorlu genel ekonomik ortamın yeni kurumsal birleşme anlaşmalarını bitiş çizgisine getirmeyi zorlaştırdığını vurguladı. Heusser, gördükleri işlemlerin çoğunun birleşme hamleleri olduğunu ve bunun soğuyan piyasalarda tipik bir kalıp olduğunu belirtti.

Çoğu kripto varlığın yılbaşından bugüne hayal kırıklığı yaratan performansı ilgi eksikliğine katkıda bulundu. Bitcoin ise istisnai bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

Finansman turlarındaki düşüşe rağmen kurumsal satın alım aktivitesi güçlü kaldı. Coinbase Global'in Deribit'i 2,9 milyar dolara bünyesine katması, kripto para sektöründeki kurumsal satın almalar için yeni bir rekor oluşturdu.

Blockchain veri sağlayıcı firması RedStone'dan Marcin Kazmierczak, yavaşlamanın Mayıs ve Haziran için mevsimsel kalıpların bir fonksiyonu olabileceğini söyledi. Kazmierczak, genel ekonomik koşulların rol oynadığını ancak yılın son çeyreğine doğru aktivitenin tekrar hızlanmasını beklediğini ekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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