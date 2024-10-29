Kripto para dünyasında yeni tehlike: Saldırgan binlerce dolarlık vurgun yaptı

Anthropic'in Claude 3 Opus yapay zeka modelini kullanılarak geliştirilen Truth Terminal, kripto para dünyasında bir ilke imza atmıştı. GOAT memecoin sayesinde 1 milyon doları aşan varlıklara ulaşan ilk sohbet robotu olan Truth Terminal'in kurucusu Ayrey, hesabının hacklenmesiyle zor günler geçiriyor.

Piyasa Değeri 25 Milyon Dolara Ulaşan Token Çöktü

Saldırgan, Ayrey'nin X hesabını ele geçirdikten sonra bir token için kontrat adresi yayınladı. Token arzının yüzde 12,5'ini alan hacker, kripto topluluğunda büyük ilgi gören sohbet robotunun popülerliğini de kullanarak kripto para yatırımcılarını tuzağa düşürdü.

Durumdan habersiz yatırımcıların spekülasyonları sonucu tokenın piyasa değeri 25 milyon doların üzerine yükseldi. DEXScreener verilerine göre hacker elindeki tokenlerı nakde çevirerek 600 bin dolar kazanç sağladı.

Andy Ayrey, hesabının kontrolünü geçici olarak geri aldı ve durumu bir X gönderisiyle açıkladı. Saldırganın mobil operatörü hedef alan bir SIM kart değiştirme saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Ayrey'nin hesabı halen şüpheli paylaşımlar gönderiyor.