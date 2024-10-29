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Kripto para dünyasında yeni tehlike: Saldırgan binlerce dolarlık vurgun yaptı

Kripto para dünyasında yeni tehlike: Saldırgan binlerce dolarlık vurgun yaptı
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Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Truth Terminal'in kurucusu Andy Ayrey'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı hacklendi. Mobil operatöre yapılan sosyal mühendislik saldırısı sonucu ele geçirilen hesaptan IB isimli sahte bir token duyuruldu. Saldırgan, piyasa değeri 25 milyon dolara ulaşan tokendan 600 bin dolar gelir sağladı.

Anthropic'in Claude 3 Opus yapay zeka modelini kullanılarak geliştirilen Truth Terminal, kripto para dünyasında bir ilke imza atmıştı. GOAT memecoin sayesinde 1 milyon doları aşan varlıklara ulaşan ilk sohbet robotu olan Truth Terminal'in kurucusu Ayrey, hesabının hacklenmesiyle zor günler geçiriyor.

Piyasa Değeri 25 Milyon Dolara Ulaşan Token Çöktü

Saldırgan, Ayrey'nin X hesabını ele geçirdikten sonra bir token için kontrat adresi yayınladı. Token arzının yüzde 12,5'ini alan hacker, kripto topluluğunda büyük ilgi gören sohbet robotunun popülerliğini de kullanarak kripto para yatırımcılarını tuzağa düşürdü.

Durumdan habersiz yatırımcıların spekülasyonları sonucu tokenın piyasa değeri 25 milyon doların üzerine yükseldi. DEXScreener verilerine göre hacker elindeki tokenlerı nakde çevirerek 600 bin dolar kazanç sağladı.

Andy Ayrey, hesabının kontrolünü geçici olarak geri aldı ve durumu bir X gönderisiyle açıkladı. Saldırganın mobil operatörü hedef alan bir SIM kart değiştirme saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Ayrey'nin hesabı halen şüpheli paylaşımlar gönderiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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