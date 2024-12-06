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Kripto para dünyasında memecoin rekabeti kızışıyor

Kripto para dünyasında memecoin rekabeti kızışıyor
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Emergence konferansında bir araya gelen kripto para dünyasının önde gelen isimleri, memecoinlerin geleceğini ve sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Base'in yapay zeka destekli token araçlarıyla Solana'nın memecoin pazarındaki liderliğini tehdit ettiğine dikkat çeken uzmanlar, TVL değerlerindeki artışın piyasadaki rekabeti hızlandırdığını vurguladı.

Kripto para ekosistemi hızla değişiyor. Base'in AI destekli token geliştirme platformu Clanker, Solana'nın Pump.fun uygulamasıyla rekabet ederek memecoin pazarında yeni bir dönem başlattı. Bu gelişme, sektörde teknoloji odaklı bir dönüşümün sinyallerini veriyor.

Base Ekosistemi Memecoin Piyasasında Solana Hakimiyetine Meydan Okuyor

Prag'da düzenlenen Emergence konferansında konuşan Cumberland Labs Araştırma Direktörü Chris Newhouse, Base'in memecoin ekosisteminde önemli bir oyuncu olacağını değerlendirdi. K33 Research'ün son raporu Base üzerinde faaliyet gösteren yapay zeka destekli token dağıtım aracı Clanker'ın başarısını doğruluyor.

Solana Blockchain ağı kasım ayında tüm yeni tokenlerın yüzde 92'sine ev sahipliği yaparken, Base'in TVL değeri son 30 günde yüzde 605 artışla 3,89 milyar dolara ulaştı. DefiLlama verilerine göre Solana da aynı dönemde yüzde 60'lık artışla 9,32 milyar dolarlık TVL değerine erişti.

Douro Labs İş Geliştirme Lideri Genia Mikhalchenko, yatırımcıların memecoinlere yaklaşımında sembolik değerin önemli olduğunu savundu. 6th Man Ventures kurucusu Mike Dudas ise Base'in token ekosisteminin henüz yeterince gelişmediğini belirterek uzun vadede önemli bir rekabet unsuru olacağını söyledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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