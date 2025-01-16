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Kripto para dünyası Donald Trump yönetimiyle yeni bir döneme hazırlanıyor

Kripto para dünyası Donald Trump yönetimiyle yeni bir döneme hazırlanıyor
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Trump yönetiminin Washington'a dönüşüyle kripto sektörü için kritik değişiklikler şekilleniyor. Kripto konseyi kurulması, bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve tartışmalı ABD Gelir İdaresi (IRS) vergi kuralının gözden geçirilmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri bu gelişmeleri kutlamak için özel etkinlikler düzenliyor.

Kripto para dünyası Donald Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor. Başkanlık kararnameleriyle oluşturulacak kripto konseyi ve bankacılık hizmetlerine erişimin artırılması, sektörün uzun süredir beklediği adımlar arasında yer alıyor. Bu dönüşüm süreci, Kongre'nin her iki kanadında da Cumhuriyetçi çoğunluğun desteğiyle güç kazanıyor.

Trump Yönetimiyle Kripto Düzenlemeleri Baştan Yazılıyor

Trump yönetiminin ilk günlerinde kripto sektörü için önemli adımlar atılacak. Reuters haberine göre kripto konseyi kurulması ve firmaların banka hizmetlerine erişiminin sağlanması öncelikli konular arasında yer alıyor.

IRS'in merkeziyetsiz finans (DeFi) aracılarına getirdiği tartışmalı raporlama zorunluluğu da revize edilecek. Blockchain Association'ın devlet ilişkileri direktörü Ron Hammond, kuralın iptali için harekete geçileceğini belirtti.

Kripto dostu isimlerin kilit pozisyonlara atanması sektörde olumlu karşılandı. Scott Bessent'in Hazine Bakanlığı ve Paul Atkins'in SEC başkanlığı için aday gösterilmesi dikkat çekti.

Washington'da sektör temsilcileri bu gelişmeleri kutlamak için etkinlikler düzenliyor. BTC Inc. ve Stand with Crypto'nun organize ettiği Inaugural Crypto Ball'da Coinbase, Solana, MetaMask ve Robinhood Crypto gibi şirketler sponsor olarak yer alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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