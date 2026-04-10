Kripto para dolandırıcılığına karşı uluslararası operasyon

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), martta gerçekleştirilen ortak kolluk operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. Operasyon NCA ile birlikte ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından koordine edildi.

ÜÇ ÜLKEDE 20 BİNDEN FAZLA MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Onay kimlik avı saldırılarına odaklanan operasyon kapsamında ABD, Kanada ve Birleşik Krallık genelinde 20 binden fazla mağdur belirlendi. NCA, soruşturmada 12 milyon doların üzerinde şüpheli suç gelirinin dondurulduğunu, ayrıca 45 milyon dolardan fazla kripto varlığın dolandırıcılık şemalarıyla çalındığının tespit edildiğini duyurdu.

NCA Soruşturmalar Direktör Yardımcısı Miles Bonfield, "Atlantik Operasyonu, uluslararası kurumlar ile özel sektörün yan yana çalıştığında neyin mümkün olduğunu güçlü biçimde gösteren bir örnek" ifadesini kullandı.

ONAY KİMLİK AVI KRİPTO CÜZDANLARINA NASIL SIZIYOR

Onay kimlik avı, kullanıcıları kötü niyetli izinleri imzalamaya yönlendirerek saldırganlara cüzdanlara erişme ve varlıkları boşaltma olanağı tanıyor. Klasik dolandırıcılık türünde mağdur doğrudan kripto göndermeye kandırılırken, onay kimlik avında mağdur, farkında olmadan cüzdanındaki belirli tokenlerın harcanmasına yetki veren işlemleri onaylıyor.

Flavio Tonon, Binance'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi kıdemli danışmanı olarak onay kimlik avını bugün kripto kullanıcılarını hedef alan en yıkıcı dolandırıcılık türlerinden biri olarak nitelendirdi. Tonon, Blockchain şeffaflığının suçluların kimlik avı saldırılarından sıyrılmasını zorlaştırdığını da vurguladı.