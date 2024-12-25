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Kripto para borsasında işlem gören şirketlerin 2024 bilançosu belli oldu

Kripto para borsasında işlem gören şirketlerin 2024 bilançosu belli oldu
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Kripto para ekosisteminde yaşanan önemli gelişmeler, şirket hisselerinin performansını büyük ölçüde şekillendirdi. Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, Nisan ayındaki Bitcoin yarılanması ve ABD başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın desteği gibi faktörler, bazı şirketlerin üç haneli büyüme kaydetmesini sağladı.

2024 yılı kripto para piyasasındaki rekor yükselişler, borsada işlem gören şirket hisselerine de yansıdı. Bitcoin (BTC) fiyatındaki yüzde 120'lik artış ve spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması, kripto odaklı şirketlere değer kazandırdı.

MicroStrategy Yüzde 402 Yükselirken Gryphon Yüzde 92 Düştü

2024'ün en büyük yükselişi MicroStrategy'den geldi. Şirket yüzde 402 değer kazanarak yılın en iyi performansını sergiledi ve 83 milyar dolar piyasa değeriyle kripto hisse senetleri arasında liderliğini sürdürüyor. MicroStrategy, 40 milyar doların üzerinde değere sahip yaklaşık 440.000 Bitcoin bulunduruyor.

Core Scientific, yapay zeka alanında attığı adımlarla dikkat çekiyor. Temmuz ayında AI Hyperscaler CoreWeave ile imzaladığı 12 yıllık sözleşme, şirketin yüzde 307 artış göstermesini sağladı.

Terawulf ve Hut 8, madencilik kapasitelerindeki artışla öne çıktı. Coinbase ise 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı ve güçlü finansallarıyla yüzde 69 artış gösterdi

MARA Holdings ve Bit Digital, Bitcoin fiyatındaki artışa rağmen değer kaybetti. MARA'nın toplam Bitcoin varlıkları 44.394 BTC'ye ulaşmasına rağmen hisseleri yüzde 16 değer kaybetti.

Hive Digital ve Riot Platforms operasyonel zorluklar yaşadı. Bitfarms ise Riot ile yaşanan devralma sürecinin etkisiyle yüzde 43 değer kaybetti.

2024'ün en büyük kaybı Gryphon Digital Mining yaşadı. Şirket yüzde 92 değer kaybederek yılın en kötü performansını sergiledi. Onu yüzde 80'lik düşüşle Argo Blockchain takip etti. Argo'nun bu sert düşüşü, şirketin yüksek performanslı hesaplama alanına yönelme kararıyla sonuçlandı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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