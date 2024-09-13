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Kripto para borsası Kraken, jüri talebiyle SEC davasına meydan okuyor

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Kraken, SEC davasında jüri talebiyle sektörde yankı uyandırdı. Kripto borsa devi, 18 farklı savunma argümanıyla SEC iddialarına karşı çıkıyor. Bu hamle, kripto regülasyonlarının geleceğini etkileyebilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Kripto para borsası Kraken, SEC'in açtığı davada jüri talebiyle dikkatleri üzerine çekti. Perşembe günü yapılan mahkeme başvurusunda Kraken, SEC'in iddialarını reddederek 18 farklı savunma argümanı sundu. Bu hamle, kripto para sektöründeki regülasyon tartışmalarını yeniden alevlendirirken davanın sonucu tüm ekosistem için büyük önem taşıyor.

Kripto Ekosisteminin Geleceğini Şekillendirecek Dava

Kraken'in SEC davasında jüri talep etmesi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Borsa, dijital varlıkların mevcut menkul kıymet yasalarına tabi olmadığını savunarak regülasyon tartışmalarında cesur bir adım attı.

Kraken hukuk ekibi "Dijital varlıkların kendileri yatırım sözleşmesi olamaz çünkü hisse senedi, tahvil veya Kongre'nin SEC düzenlemesine tabi olduğunu söylediği diğer finansal varlıkların hak ve yükümlülüklerini taşımıyorlar." argümanını öne sürdü.

Borsa, 220'den fazla kripto varlığı listelediğini kaldıraçlı alım-satım, banka dışı işlemler ve anında alım özellikleri sunduğunu kabul etti. Ancak bu hizmetlerin platformunu bir menkul kıymetler borsası, takas kurumu veya aracı kuruma dönüştürmediğini savundu.

Kraken, SEC'i usule aykırı davranmak ve adil bildirimde bulunmamakla suçladı. Borsaya göre SEC'in bu hamlesi ifade özgürlüğünü kullanmasından dolayı yapılmış bir misillemeydi.

Bu davanın sonucu sadece Kraken için değil, tüm kripto ekosistemi için büyük önem taşıyor. Regülasyon ve yasal statü konularındaki belirsizlikler, sektörün geleceğini şekillendirmede kritik rol oynayacak.

Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük oyuncular son yıllarda geleneksel finans dünyasının da ilgisini çekiyor. Ancak bu ilgi beraberinde regülasyon tartışmalarını da getiriyor.

Kraken'in jüri talebi, kripto borsalarının yasal statüsü konusundaki tartışmaları yeni bir boyuta taşıyor. Bu gelişme, diğer kripto borsalarının da benzer stratejiler izlemesine yol açabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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