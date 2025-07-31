Kripto para borsası Kraken halka arz öncesi kaynak arıyor

Kripto para borsası Kraken halka arz öncesi kaynak arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kraken, 15 milyar dolar değerleme hedefiyle 500 milyon dolarlık yatırım turu başlattı. Şirket, 2024'te elde ettiği 1,5 milyar dolar gelirin ardından 2026 halka arzı öncesi büyük kaynak arıyor. Donald Trump yönetiminin kripto yanlısı politikaları ve kurumsal ilginin artmasıyla kripto borsaları yeniden yatırımcı çekmeye başladı.

Kripto para piyasalarında yaşanan canlanma ile birlikte büyük platformlar cesur yatırım stratejilerine yöneliyor. Kraken'in bu hamlesi, ABD'de net politika sinyalleri ve Trump yönetimi altında artan kurumsal benimsemenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kraken Kurumsal Yatırımcıları Hedefliyor

Aktarılana göre Kraken, bu kaynak toplama süreciyle halka arz öncesinde güçlü bir finansal pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre 2024 yılında 1,5 milyar dolar gelir elde etti ve 2025 ilk çeyreğinde yaklaşık 472 milyon dolarlık performans gösterdi.

Kraken'in genişleme stratejisi kapsamında mart ayında NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayla satın alma kararı aldığı biliniyor. Bu hamle, şirketin türev ürünlere ve daha geniş ticaret ürünlerine yönelik atılımının bir parçası olarak görülüyor.

Ekim 2024'te gerçekleştirilen şirket yeniden yapılanmasında Tribe Capital kurucu ortağı Arjun Sethi'nin ortak CEO olarak atanması da Kraken'in halka arz hazırlıklarının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Girişim sermayesi ve geçiş yatırımcıları, listeleme hatlarının yeniden açılmasıyla birlikte geç aşama kripto anlaşmalarını yeniden gözden geçiriyor. Grayscale ve BitGo'nun son haftalarda halka arz başvuruları yapması ve Circle'ın NYSE'deki başarılı listelenmesi sektördeki ivmeyi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Tutuklanan Gökalp İçer'e bir darbe daha! Her şeyini kaybetti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
title