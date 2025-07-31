Kripto para borsası Kraken halka arz öncesi kaynak arıyor

Kripto para piyasalarında yaşanan canlanma ile birlikte büyük platformlar cesur yatırım stratejilerine yöneliyor. Kraken'in bu hamlesi, ABD'de net politika sinyalleri ve Trump yönetimi altında artan kurumsal benimsemenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kraken Kurumsal Yatırımcıları Hedefliyor

Aktarılana göre Kraken, bu kaynak toplama süreciyle halka arz öncesinde güçlü bir finansal pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre 2024 yılında 1,5 milyar dolar gelir elde etti ve 2025 ilk çeyreğinde yaklaşık 472 milyon dolarlık performans gösterdi.

Kraken'in genişleme stratejisi kapsamında mart ayında NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayla satın alma kararı aldığı biliniyor. Bu hamle, şirketin türev ürünlere ve daha geniş ticaret ürünlerine yönelik atılımının bir parçası olarak görülüyor.

Ekim 2024'te gerçekleştirilen şirket yeniden yapılanmasında Tribe Capital kurucu ortağı Arjun Sethi'nin ortak CEO olarak atanması da Kraken'in halka arz hazırlıklarının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Girişim sermayesi ve geçiş yatırımcıları, listeleme hatlarının yeniden açılmasıyla birlikte geç aşama kripto anlaşmalarını yeniden gözden geçiriyor. Grayscale ve BitGo'nun son haftalarda halka arz başvuruları yapması ve Circle'ın NYSE'deki başarılı listelenmesi sektördeki ivmeyi artıran faktörler arasında yer alıyor.