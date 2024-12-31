Kripto para borsası Gemini ve CFTC davasında kritik erteleme

Amerikan kripto para düzenlemelerinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Yargıç Alvin Hellerstein'ın kararıyla CFTC'nin Gemini'ye karşı 2022'de açtığı dava, başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının hemen sonrasına ertelendi. Bu zamanlama, Trump yönetiminin kripto sektörüne yönelik muhtemel yaklaşım değişikliğini gündeme getirdi.

CFTC Başkanı Trump Döneminde Koltuğunu Kaybedebilir

CFTC'nin Haziran 2022'de başlattığı dava, Gemini'nin 2017'deki Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri girişiminde komisyona yanıltıcı bilgiler sunduğunu iddia ediyor. Komisyon, haksız kazançların iadesi ve para cezaları talep ediyor.

Trump yönetiminin CFTC Başkanı Rostin Behnam'ı Haziran 2026'ya kadar sürecek görev süresinin dolmasını beklemeden değiştirmeyi planladığı konuşuluyor. Bu değişiklik, komisyonun kripto para sektörüne yönelik tutumunu yumuşatabilir.

Komisyon, FTX, Celsius ve Binance gibi büyük kripto şirketlerine karşı çeşitli davalar açtı. CFTC'nin 2024 mali yılında elde ettiği 17 milyar dolarlık tazminat gelirinin önemli bir kısmı kripto para şirketlerine yönelik yaptırımlardan kaynaklandı.

Federal düzenleyiciler arasındaki yetki tartışması konusu da yeni dönemde netlik kazanabilir. ABD Kongresi'nin kripto para piyasalarının düzenlenmesinde CFTC ve SEC'in rollerini netleştirmesi bekleniyor.