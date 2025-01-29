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Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor

Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor
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Coinbase'in siyasi etki alanında yeni bir sayfa açtığı bu hamle, kripto para sektörünün Washington ile ilişkilerini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle Donald Trump yönetiminin kripto para yanlısı tutumu ve Trump'ın oğlu Barron'un kripto paralara olan ilgisi, düzenleyici çerçeve için yeni fırsatlar yaratabilir.

Kripto para borsası Coinbase, politika yapımında etkinliğini artırmak için önemli bir adım attı. Şirketin Küresel Danışma Konseyi'ne Trump'ın 2024 eş kampanya yöneticisi Chris LaCivita, eski Senatör Kyrsten Sinema, eski New York Fed Başkanı Bill Dudley ve eski Inter-American Development Bank Başkanı Luis Alberto Moreno katıldı.

Coinbase Düzenleyici İlişkilerinde Yeni Döneme Hazırlanıyor

Coinbase'in Küresel Danışma Konseyi'ne katılan dört yeni üye, şirketin politika ve düzenleme alanındaki etkisini güçlendirecek. Trump'ın 2024 kampanyasının kilit isimlerinden Chris LaCivita, kripto para düzenlemeleri konusunda önemli bir köprü görevi üstlenecek.

Eski Senatör Kyrsten Sinema, yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor. Eski Senatör Kyrsten'a göre Trump yönetiminin kripto para yanlısı tutumu tek başına yeterli değil ve tüketicilerin güvenini sağlamak için kapsamlı bir yasal çerçeve gerekiyor.

Şirket, Fairshake adlı kripto odaklı siyasi eylem komitesi aracılığıyla "yenilik yanlısı" siyasi adaylara 78 milyon dolar katkıda bulundu. Bu girişim, kripto para sektörünün düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde aktif rol alma hedefini gösteriyor.

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, kripto paraların finansal sisteme güvenli ve faydalı bir şekilde entegre edilmesi için kritik bir dönemden geçildiğini belirtiyor. Bu entegrasyon sürecinde Coinbase gibi güvenilir iş ortaklarının rolü büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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