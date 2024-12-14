Kripto para borsası Coinbase'e milyar dolarlık dava

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından BiT Global, Coinbase'i wrapped Bitcoin (wBTC) tokenını listeden çıkararak piyasada tekelleşmeye gitme girişiminde bulunmakla suçladı. Sherman Yasası kapsamında açılan 1 milyar dolarlık dava, Coinbase'in kendi wrapped Bitcoin ürünü cbBTC'yi öne çıkarmak için rakip ürünü engellediği iddialarını gündeme getirdi.

BiT Global Tekelleşme İddiasıyla Coinbase'i Hedef Aldı

Kripto para dünyasında yankı uyandıran dava, 13 Aralık tarihli şikayette BiT Global'in iddialarını detaylı bir şekilde sunuyor. Şikayet dilekçesinde, Coinbase'in wBTC'yi listeden çıkarma kararının piyasada rekabeti engellediği belirtiliyor. Dava kapsamında BiT Global, Coinbase'ten 1 milyar doların üzerinde tazminat talep ediyor.

Davanın hukuki boyutunda Sherman Yasası kapsamında tekelleşme iddiaları öne çıkıyor. BiT Global'in avukatı Kevin Kneupper, bu kararın kripto para pazarı için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurguluyor.

Coinbase ise kendini savunarak, token listeleme standartlarına bağlı hareket ettiklerini ve düzenli değerlendirmeler yaptıklarını belirtiyor. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek liste dışı bırakma işleminin standart prosedürler çerçevesinde uygulandığını ifade ediyor.

BiT Global, ağustos ayından bu yana kripto para şirketi BitGo ile birlikte wBTC'nin Bitcoin rezervlerinin ortak saklayıcısı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, Coinbase'in bu kararının wrapped Bitcoin piyasasına ciddi zarar verdiğini öne sürüyor.