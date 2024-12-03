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Kripto para borsalarından Bitcoin çekimleri son yılların en düşük seviyesine geriledi

Kripto para borsalarından Bitcoin çekimleri son yılların en düşük seviyesine geriledi
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Yatırımcıların Bitcoin'e olan uzun vadeli bağlılıklarını gösteren son veriler, borsa rezervlerinin 2021'den bu yana düşüşte olduğunu ve şu anda 2,46 milyon Bitcoin ile tarihin en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Bu durum Bitcoin fiyatının geleceği ile ilgisi önemli fikirler sunuyor.

Bitcoin piyasalarında bir dönüm noktası yaşanıyor. Büyük borsalardan yapılan Bitcoin çekimleri son yılların en düşük seviyesine ulaştı. CryptoQuant ve Glassnode verilerine göre yatırımcılar kripto para birimini uzun vadeli bir yatırım olarak görmeye başladı. Bu eğilim, likit olmayan Bitcoin arzının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla da destekleniyor.

Yatırımcılar Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımına Yöneliyor

Kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler, Bitcoin yatırımcılarının stratejilerinde önemli bir değişime işaret ediyor. CryptoQuant'ın açıkladığı son verilere göre ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından büyük kripto para borsalarından yaklaşık 171.000 Bitcoin çekildi.

Borsa rezervleri, 2021 yılı Ekim ayında kaydedilen 3,2 milyon Bitcoin seviyesinden önemli ölçüde düşüş göstererek, günümüzde 2,46 milyon Bitcoin'e geriledi. Bu düşüş, son yılların en düşük seviyesine işaret ediyor ve yatırımcıların uzun vadeli yatırım stratejisine yöneldiğini gösteriyor.

Glassnode verilerine göre aktif alım satım işlemlerine konu olmayan Bitcoin miktarında da rekor artış yaşandı. Son 30 günde 185.000 Bitcoin artışla, likit olmayan Bitcoin miktarı 14,8 milyon seviyesine ulaştı. Bu rakam, 19,79 milyon olan toplam dolaşımdaki Bitcoin arzının dörtte üçüne tekabül ediyor.

Bununla birlikte, piyasa verilerine göre Bitcoin'in değeri son 24 saatte 94.000 dolar civarında seyretti ve bu seviyenin yüzde 2 altında işlem gördü. Coinglass platformunun paylaştığı veriler, aynı süre zarfında 207.454 yatırımcının piyasadan çekildiğini ve 578,6 milyon dolarlık tasfiye gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu tasfiyeler içerisinde Bitcoin işlemlerinin payı 90 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu işlemlerin çoğunluğu yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlardan oluştu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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