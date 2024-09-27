Kripto ödeme devi Güney Kore pazarından çekiliyor

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketler, sürekli değişen düzenleyici ortamlara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Paycoin'in Güney Kore'den çekilme kararı, bu dinamik sürecin çarpıcı bir örneği niteliğinde. Şirket, yerel pazardaki zorluklarla karşı karşıya kalırken, global fırsatlara yönelmeyi tercih ediyor. Bu strateji değişikliği, kripto sektöründeki şirketlerin esnekliğini ve adaptasyon yeteneğini gösteriyor.

Güney Kore Kripto Düzenlemeleri Şirketleri Zorluyor

PayProtocol AG, Paycoin'in ihraççısı olarak Güney Kore'deki Paycoin uygulaması için sanal varlık saklama hizmetini sonlandırma kararını açıkladı. Bu önemli karar, şirketin 2023 Şubat'tan bu yana ülkedeki ödeme hizmetlerini yeniden başlatamamasına neden olan yerel düzenleyici ortamdan kaynaklanıyor.

Şirket, Nisan 2025'te sona erecek olan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) kaydını yenilememe kararı aldı. Bunun yerine hızla büyüyen uluslararası ödeme ekosistemine odaklanmayı tercih ediyor. Bu stratejik hamle, Güney Kore'nin kripto düzenlemeleri konusundaki belirsizliğin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Paycoin'in bu kararı, Güney Kore'nin kripto para düzenlemeleri konusundaki yaklaşımıyla yakından bağlantılı. Temmuz ayında, Güney Koreli yetkililer, yerel kripto topluluğunun endişeleri üzerine yüzde 20'lik kripto kazanç vergisini 2028'e kadar ertelemeyi değerlendirmişti. Bu erteleme düşüncesi, piyasa etkisi ve kurumsal hazırlıkların yetersizliği konusundaki kaygılardan kaynaklanıyordu.

Paycoin, uluslararası alanda önemli adımlar atıyor. Şirket, Apple, Shake Shack ve Swarovski gibi uluslararası perakendecilerde PCI ödemelerine olanak tanıyan global bir uygulama başlattı. Ayrıca Litvanya'da bir varlık oluşturarak ve VASP statüsü elde ederek, kripto dostu yargı bölgelerinde genişleme planlarını hayata geçiriyor.

Paycoin açıklamasına göre yerel cüzdan hizmetleri sona erecek olsa da Wallet Connect ve Paycoin Shopping gibi diğer özellikler kullanılabilir olmaya devam edecek. PCI ve diğer kripto paralar için çekimler 21 Nisan 2025'e kadar desteklenecek. Yeni cüzdan oluşturma ve para yatırma işlemleri ise 27 Eylül 2024'te sona erecek.

Bu gelişme, Güney Kore'nin kripto düzenlemeleri konusundaki yaklaşımının, global kripto şirketlerinin stratejilerini nasıl etkilediğini gösteriyor. Paycoin'in uluslararası pazarlara yönelme kararı, ülkedeki düzenleyici belirsizliğin devam etmesi durumunda diğer şirketler tarafından da izlenebilir.

Kripto para ve Blockchain teknolojileri hızla gelişirken, düzenleyici otoriteler ve şirketler arasındaki dinamik etkileşim, sektörün geleceğini şekillendiriyor. Paycoin örneği global kripto şirketlerinin yerel düzenlemelere uyum sağlama ve uluslararası fırsatları değerlendirme konusundaki stratejik kararlarını yansıtıyor.