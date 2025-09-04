Kripto için geri sayım başladı: Kuantum günü yaklaşıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Kripto Varlıklar Görev Gücü, dijital varlıkların kuantum bilgisayar tehditlerine karşı korunması için yeni bir yol haritasını değerlendiriyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto piyasasının temelini oluşturan şifreleme yöntemleri, 2028 gibi yakın bir tarihte kırılabilir hale gelebilir.

SEC'e Kuantum Uyarısı: Kripto Varlıklar İçin Yeni Güvenlik Planı

SEC'e sunulan "Post-Quantum Financial Infrastructure Framework" adlı raporda, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme sistemlerini çökertme ihtimali üzerinde duruldu. Trilyonlarca dolarlık dijital varlık ekosisteminin risk altında olduğu vurgulanan raporda, "Harvest Now, Decrypt Later" (Şimdi Topla, Sonra Çöz) stratejisiyle şifreli verilerin şimdiden ele geçirildiği uyarısı yapıldı.

Rapor, ulusal standart kurumu NIST tarafından 2024'te onaylanan kuantuma dayanıklı algoritmaların devreye alınmasını öneriyor. Dijital varlık platformlarının düzenli zafiyet testlerinden geçirilmesi, borsalar ve saklama cüzdanları gibi kritik altyapıların öncelikli olarak korunması gerektiği belirtildi. Ayrıca klasik ve kuantuma dayanıklı şifreleme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı kademeli bir geçiş planı önerildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında geliştiriciler, mevcut imza şemalarının yerine kuantuma dirençli alternatiflerin getirilmesini öngören yeni bir Bitcoin İyileştirme Önerisi (BIP) sundu. Bu plana göre ilk aşamada eski adreslere para gönderimi engellenecek, ilerleyen yıllarda ise bu adreslerdeki fonların tamamen dondurulması gündeme gelecek.

Siber güvenlik uzmanları, olası bir "Q Günü" senaryosunda kripto piyasalarının büyük çaplı panik ve yatırımcı kaybı yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, kripto ekosisteminin uzun vadeli güvenliği için kuantuma dayanıklı altyapıya şimdiden geçiş yapılması zorunlu hale gelmiş durumda.