İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Kripto hesaplarınız tehlike altında: Son tarih yarın

Kripto hesaplarınız tehlike altında: Son tarih yarın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem yapan yatırımcılar için kritik tarih açıklandı. Bu tarihe kadar ek kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamayan kullanıcıların hesapları dondurulacak. MASAK düzenlemeleri kapsamında getirilen zorunluluk, kara para aklanmasını önleme amacı taşıyor.

Türkiye'de kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme 25 Nisan'da uygulamaya geçiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mevzuat, kripto para borsalarındaki tüm kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamasını şart koşuyor. Bu tarihe kadar gerekli doğrulama adımlarını tamamlamayanların hesapları dondurulacak.

Kripto Borsalarında Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor

Türkiye, kripto para ekosistemini düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hazırlanan ilk yasal çerçevenin ardından, MASAK tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen düzenlemeler aralık ayında Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerin bir bölümü, iki aylık geçiş sürecinin tamamlanmasıyla 25 Şubat'ta uygulamaya alınarak 15 bin lira ve üzerindeki kripto para transferlerinde ayrıntılı kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasını mecburi kıldı. Kademeli olarak uygulamaya konulan bu kuralların bir sonraki aşaması ise 25 Nisan'da devreye giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada finansal sistemin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." dedi. Düzenleme kapsamında, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların hesapları 25 Nisan itibarıyla dondurularak pozisyon kapatma dışında tüm işlemlere geçici sınırlama getirilecek.

Bu doğrulama sürecinde selfie yükleme, meslek bilgisi ve adres onayı gibi bilgiler talep ediliyor. Yetkililer, bu tedbirlerin yatırımcı haklarını ve piyasa bütünlüğünü korumak amacıyla devreye alındığını vurguluyor. Kimlik doğrulama işlemini eksiksiz tamamlayan yatırımcılar ise herhangi bir kısıtlama olmadan kripto varlık işlemlerine devam edebilecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title