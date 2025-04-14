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Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü

Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü
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Kripto tabanlı borsa yatırım ürünleri, son haftalardaki 7,2 milyar doları aşan çıkışlarla yılbaşından bu yana elde ettikleri kazançları büyük ölçüde geri verdi. Bitcoin ve Ether odaklı ürünlerin başı çektiği çıkışlara rağmen bazı altcoinler küçük de olsa artış kaydetti.

Kripto yatırım ürünlerinde son dönemde yaşanan çıkışlar, piyasa genelinde tedirginliği artırdı. Dijital varlık tabanlı borsa yatırım ürünleri (ETP), peş peşe üçüncü haftayı da negatif akımlarla geride bıraktı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının zayıflamasına yol açtı.

Kripto Piyasalarında Tarife Etkisi ve Büyük Fon Çıkışlarının Piyasa Yansımaları

Kripto varlık yöneticisi CoinShares tarafından yayımlanan güncel verilere göre dijital varlık piyasasına bağlı borsa yatırım ürünlerinden geçen hafta toplamda 795 milyon dolarlık çıkış yaşandı. En büyük payı 751 milyon dolarla Bitcoin tabanlı ürünler alırken, Ether ürünlerinden de 37,6 milyon dolarlık çıkış gözlendi. Buna karşın XRP, Ondo Finance, Algorand ve Avalanche gibi bazı altcoinler küçük de olsa pozitif akışlar yakaladı.

Şubat ayından bu yana artarak 7,2 milyar dolara ulaşan toplam çıkışlar, kripto ETP'lerinin yılbaşından bu yana (YTD) elde ettiği girişleri neredeyse sıfırladı. Yatırımcılar arasında görülen bu olumsuz hava, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan tarifelere ilişkin belirsizliğin de etkisiyle derinleşti. Özellikle Donald Trump döneminde başlatılan ve 2 Nisan'da imzalanan bir kararnameyle tüm ithalat kalemlerine getirilen yüzde 10 temel tarife, piyasalardaki endişeyi artırdı.

Bu süreçte Solana, Aave ve Sui gibi altcoin ürünleri de toplamda 6 milyon doların üzerindeki çıkışlarla dikkat çekti. Bitcoin ürünlerindeki çıkışlar yüksek seyretse de yılbaşından bu yana 545 milyon dolar düzeyinde kalmaya devam eden kazançlar hâlâ kayda değer bir seviyede bulunuyor. Öte yandan kısa Bitcoin ürünlerinden de 4,6 milyon dolarlık çıkış yaşandığı raporlandı.

Raporda, borsa yatırım fonları (ETF) alanında öne çıkan BlackRock'ın iShares fonlarının da hafta içinde 342 milyon dolar düzeyinde çıkışla sarsıldığı belirtildi. Şirketin bugüne kadarki toplam çıkışı 412 milyon doları bulmasına rağmen, yılbaşından bu yana girişlerinin 2,8 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca BlackRock'ın 49,6 milyar doların üzerinde yönetim altındaki varlığa sahip olması, kurumsal ilginin uzun vadede hâlâ güçlü kalabileceğini gösteriyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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