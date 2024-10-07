Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi

Kripto para piyasası, son dönemde yaşanan olumlu havanın ardından bir düzeltme sürecine girdi. BlackRock, Bitwise ve Grayscale gibi büyük varlık yöneticilerinin fonlarından yaşanan çıkışlar, yatırımcıların risk iştahındaki değişimi yansıtıyor. Bu durum, makroekonomik koşulların kripto varlıklar üzerindeki etkisini bir kez daha vurguluyor.

Kripto Yatırım Ürünlerindeki Bölgesel Farklılıklar Dikkat Çekiyor

CoinShares raporu, kripto para yatırım ürünlerindeki son trendleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Bitcoin (BTC) tabanlı fonlar, 159 milyon dolar net çıkışla en büyük kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik kısa vadeli bakış açılarının değiştiğini gösteriyor.

Öte yandan, çoklu varlık yatırım ürünleri 29,4 milyon dolar net giriş çekti. Bu ürünler, 16 hafta boyunca kesintisiz pozitif akış kaydetti. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, bu trendin Haziran ayından beri devam ettiğini ve yatırımcıların risk yönetimi stratejilerindeki değişimi yansıttığını belirtti.

Kripto yatırım ürünlerindeki bölgesel farklılıklar dikkat çekti. ABD, Almanya ve Hong Kong'da sırasıyla 209 milyon, 8,3 milyon ve 7,3 milyon dolarlık çıkışlar yaşanırken, Kanada ve İsviçre'de 43 milyon ve 34,9 milyon dolarlık girişler görüldü. Bu veriler, düzenleyici ortamların ve yerel yatırımcı davranışlarının etkisini gösteriyor.

Ethereum (ETH) tabanlı ürünler de 28,9 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu durum, Ethereum Blockchain ağındaki durgunluğun ve yatırımcı ilgisinin azalmasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, kripto yatırım ürünlerinin işlem hacmindeki artış oldu. Genel kripto piyasasındaki düşük hacimlere rağmen yatırım ürünlerinin işlem hacmi geçen hafta yüzde 15 artarak 10 milyar dolara ulaştı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.